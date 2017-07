Legendat eivät kuole

|

”Ettekö te jo kyllästy siihen Baddingiin?”

Erään ulkopaikkakuntalaisen lehden toimittaja esitti kysymyksen nähtyään Someron kesän tapahtumakalenterin.

Kysymykseen on tullut selkeä vastaus, kun laulajalegendaamme liittyneet tapahtumat ovat vetäneet niin kirkot kuin puistotkin täyteen väkeä.

Me somerolaiset rakastamme suuria musiikin tähtiämme Baddingia ja Monosta. Mutta niin rakastaa koko muukin Suomi.

Se, että Paratiisi ja Satumaa ovat pysytelleen vuosikymmeniä Teoston soitetuimpien kappaleiden listalla on uskomatonta, mutta totta.

Lauantaina Badding, jonka syntymästä on reilun kuukauden kuluttua 70 vuotta, on jälleen tapahtumien keskipisteenä. Musikaali tähdestä saa ensi-iltansa. Eiköhän taas täytetä katsomot.

Ja ensi vuonna tuleekin kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Unto Mononen kuoli…