Muuttolintujen matka on vaaroja täynnä

Teksti Kirsi Seppälä

Muuttolinnuilla on vuosittain edessä vaarallinen matka etelään. Os ei selviä koskaan perille, osa selviää kerran ja jotkut monesti. Lintuharrastaja Lasse Kylänpää kertoo yhden rengastetun haarapääskyn tehneen muuttomatkan peräti kahdeksasti. 5-vuotias kiuru on jo harvinaisuus, sillä suurin osa muuttolinnuista ei elä niin pitkään, että saisi omia poikasia – jos saisi, maailma hukkuisi lintuihin.

Muuttomatkan vaarallisuutta lisää se, että lintujen näkökulmasta Suomi on saari. Päästäkseen tänne etelästä, lintujen on ylitettävä meri. Se on vaarallista, sillä maalinnuille ei meren yllä ole levähdyspaikkaa.

Myös toiset muuttolinnut voivat olla vaaraksi; peippojen kanssa samaan aikaan muuttavat varpushaukat, jotka käyttävät peippoja ravintonaan.

Alpit ovat vihamielinen ympäristö muuttajille, sillä sää muuttuu vuoristossa nopeasti. Alpeista pitää löytää oiksea sola, jota pitkin lentää. Osa solista johtaa umpikujaan, jolloin linnun pitää nousta ylemmäs, jolloin ongelmaksi tulevat nopeasti vaihtuvat sääolot.

Kun lintujen matka on jatkunut Espanjaan saakka, edessä ovat uudet vaarat. Kiuruja uhkaavat paksu sumu ja aamuisin kuurassa oleva maa. Etelä ei ole niin lämmin talvisin kuin usein luullaan.

