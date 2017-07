Nuorten hyväksi tarkoitetut lahjoitukset varastettiin kahdesti

|

Teksti Joonas Alanne

paratiisileijonien järjestämä Punainen sulka -keräys Somerolla on joutunut toistuvasti vastoinkäymisten kohteeksi. S-Marketiin sijoitettu keräyslipas, johon voi laittaa pullonpalautuksesta saadut kuitit, on tyhjennetty jo kahdesti. Varkauksista on tehty rikosilmoitus.

Ensimmäisen kerran kuitit vietiin joulukuussa ja toisen kerran juhannuksen jälkeen. Molemmilla kerroilla keräyslipas oli täynnä pullokuitteja.

– Joulukuussa S-Marketin kauppias kertoi, että lippaan ympärillä oli ollut joku poikajoukko, kertoo Paratiisileijonien Outi Tuuminen.

Lipas sijaitsee myymälän eteistilassa pulloautomaattien vieressä. Alkon kassalta on suora näkymä lippaan luo ja tiloissa on kameravalvonta. Molemmilla kerroilla lipas on väännetty auki voimaa käyttäen.

Paratiisileijonat toivovat, että ihmiset ilmoittaisivat suoraan kaikesta näkemästään epäilyttävästä toiminnasta lippaan ympärillä kaupan henkilökunnalla.

Erityistä harmistusta teot herättävät rahankerääjissä siksi, että pullokuiteista saatavat rahat piti käyttää Someron nuorten hyväksi.