somerpalat

Teksti Aulis Tiensuu

Someron Esa lähtee jälleen vahvana Kalevan Kisoihin. Minna Nikkanen tavoittelee vahvimpana ennakkosuosikkina jo yhdettätoista naisten seiväshypyn Suomen mestaruutta. Jo talvella Lontoon MM-kisoihin valitun Nikkasen voittotuloksen odotetaan nousevan jo 450 tasolle.

Toinen Esan vahva mitalisuosikki on miesten moukarin tilastokakkonen Henri Liipola, joka on heittänyt kilpailusta toiseen tasaisesti yli 70 metrin heittoja ja parhaallaan 72,99. Edellä on vain 75,53 heittänyt ja 76 metrin rajaa tavoitteleva David Söderberg.

Nuorten EM-kisoissa parhaana suomalaisena kunnostautunut Tommi Holttinen omaa hyvät mitalimahdollisuudet miesten seipäässä. Holttisen tuore ennätystulos 540 on vain sentin päässä Urho Kujanpään kauden kärkituloksesta ja Holttisen rinnalla samalla tuloksella on myös nuorten EM-kävijä Tomas Wecksten.

Eemeli Salomäki puolestaan aikoo kisata oikein ennätysmäisen urakan!

