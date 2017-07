Syksyn odotetaan vielä parantavan viljasatoa

|

Teksti Tarja Kauppinen

Kasvintuotannon ja luomutuotannon asiantuntija Satu Näykki ProAgria Länsi-Suomesta toivoo syksyn vielä parantavan satonäkymiä, kesän säiden oikuttelusta huolimatta.

– Kesä on ollut viileä ja sateinen, keväällä jopa liian kuiva. Joskus tuntuu, ettei näin ihmeellistä vuotta ole ollut koskaan, mutta 2015 oli samantapainen.

– Jotkut kasvustot ovat kärsineet liiasta kosteudesta paikallisesti. Paikoittain ohranoraat olivat keltaisia alkukesästä, nyt tilanne on parantunut. Se on versonut ehkä liikaakin, mutta täyttä satoahan vioittuneista viljoista ei enää tule.

– Täytyy toivoa, että vanha sanonta ”vilu viljan kasvattaa”, pitäisi paikkansa tänäkin vuonna, toivoo Näykki.

Lue lisää24.7.2017 lehdestä