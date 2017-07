Uskomaton tarina

|

Somerniemen kesätori juhlii ensi lauantaina 30-vuotispäiviään. Sen tarina on yksi Someron matkailun uskomattomimmista menestystarinoista.

Maaherra Risto Tainio, 1 500 ihmistä ja 50 myyjää avasivat Somerniemen torin kesäkuussa 1987.

Edesmenneen somerniemeläisen Teemu Lindgrenin mieleen pälkähtänyt ajatus sai somerniemeläiset toimimaan.

Kaikki sen ajan eläneet somerolaiset muistavat torin alkutahdit. Esimerkiksi sen, kun sinne rahdattiin miesvoimin Esmeralda-laivaa kahvilaksi.

Torista haluttiin kohtaamispaikka, jossa esimerkiksi paikkakuntalaiset ja mökkiläiset voivat tavata toisiaan.

Suosio kasvoi nopeasti. Parhaina päivinä torilla on ollut satoja myyjiä ja tuhansia kävijöitä.

Somero-lehden lukijat muistavat ne lukuisat kuvat, joissa autoja on parkkeerattu pitkin Helsingintien reunoja satojen metrien matkalla.

Onneksi tämä on somerolainen menestystarina, joka ei ota loppuakseen.

Somero-lehti onnittelee jo etukäteen upeaa kesätoria ja sen kaikkia talkoolaisia.