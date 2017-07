Vaahteramäen kanalasta osakeyhtiö

|

Teksti Marja Puisto

Vaahteramäen kanala on myynnissä. Mikko ja Johanna Välttilä perustivat yrityksen, joka avasi juuri osakeannin. Osakkeenostajat pääsevät näin Friida-kanalan omistajiksi ilman eläintenpidon vaivaa.

– Tämä on selkeä kannanotto tämän päivän ruoantuotantoon ja läpinäkyvyyteen. Osakkeenomistajana voi ajatella, että tämä on minun kanalani, jonka ketjun voin tutkia läpikotaisin, Mikko Välttilä kertoo.

Muutoksen tuulet puhaltavat muutenkin Someron tunnetuimmassa maatalousperheessä, sillä suunnitteilla on muutto Ollilasta Somerniemelle.

