Viikon kuvat: Linkkimaston nosto, satumetsä ja hevosunelma

Uuden linkkimaston pystytys on näyttävää työtä. Viikon kuvissa näet, miltä näyttää kun neljä miestä ottaa korkeuksissa vastaan viiden tonnin painoista kärkiosaa.

Rauta nousee myös turkulaisen painonnostajan Saara Leskisen käsissä. Tempauksessa 87 kiloa nostava Leskinen tähtää seuraavaksi universiadeihin.

Saksalaiset Berndt ja Ute Roschke pysähtyvät joka kesä Uuteenkaupunkiin neljän kuukauden purjehduksellaan. Tänä vuonna pysähdys oli järjestyksessään jo 15.

Viikon kuvissa tapahtumia, tunnelmia ja uutisaiheita eri puolilta maakuntaa. Kuvat ovat TS-Yhtymän eri lehdistä.

Urakka korkeuksissa. Uuden linkkimaston kärki painaa noin viisi tonnia. Se nostettiin paikoilleen Someron Kerkolassa torstaina. Kerkolan linkkimasto korvaa vanhan linkkitornin, joka on ollut alueen maamerkki jo vuosikymmeniä. Heikkokuntoinen vanha linkkitorni puretaan loppuvuonna todennäköisesti kaatamalla. Kuva: Joonas Alanne, Somero-lehti.

Herkkua on siinä monenlaista. Marttojen kahvilassa pöytä notkui herkullisista pikkupullista ja munkeista, kun Salon perinteinen kesäkiertue kurvasi sunnuntaina Kiikalaan. Pöydän takana on Tuula Kuusinen. Kuva: Anneli Kajander-Ekström, Salon Seudun Sanomat.

Rautainen nostaja. Saara Leskinen treenaa painonnostoa Alfan liikuntakeskuksessa Raunistulassa. Turkulaistunut Leskinen löydettiin crossfit-salilta painonnostoon neljä vuotta sitten. Nyt hän on sarjassaan Euroopan kymmenenneksi kovin nostaja ja valmistautuu universiadeihin. Ja tässä ne kovat numerot, Leskisen ennätykset: tempaus 87 kg ja työntö 108 kg. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Mökää ja vauhtia. Kirsi Louko sekä Päivi ja Hannu Haapala kertoivat Alastaron moottoriradan varrella viikonloppuna, että kauhea mökä ja vauhti kiinnostavat. Moottoriradalla käytiin tiukkaa kiihdytysautojen taistelua Drag Racing EM-sarjan 3. osakilpailussa ja SM-osakilpailussa. Kansainväliset ja kotimaiset tiimit ja kuljettajat taistelivat Euroopan- ja Suomen mestaruuspisteistä. Kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti.

Turussa palattiin ajassa 500 vuotta taaksepäin. Keskiaikaisia markkinoita vietettiin Turussa loppuviikolla. Sää suosi markkinakansaa torstaina. Turun kaupungin kirjuri toivotti pormestari Erik Jenssonin tervetulleeksi Turun Vanhalle Suurtorille. – Parahin markkinakansa! Täten julistettakoon näille markkinoille markkinarauha, pormestari julisti. Myös piispa Arvid Kurki saapui torille siunaamaan markkinat. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Talo ikääntyy Suomen tahtiin. Jorma ja Tarja Haranen asuttavat Littoisissa taloa, jonka historia on yhtä vanha kuin Suomen itsenäisyys. Harasten kodiksi talo tuli 1990-luvulla. Alunperin talon rakennutti merikapteeni Nyström. Sen on suunnitellut arkkitehti August Krook. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-lehti.

Broccoliniviljelijä. Lauri Niittynen on Suomen ensimmäisiä varsiparsakaalin viljelijöitä. Hän aloitti viljelyn Perniösä viime vuonna, ja tänä vuonna pinta-alaa lisättiin, koska menekki on hyvä. Varsiparsakaali eli broccolini on uusi kasvi Suomessa. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

Unelma hevosista pihamaalla. Ghita Nyman unelmoi pitkään omasta pihasta, jossa hevoset voisivat vapaasti käyskennellä. Laitilan Mudaisilla siitä tuli totta: hän saa juoda aamukahvinsa ja katsella pihalle, jossa hevoset käyskentelevät. Kuva: Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat.

Jalat vievät eteenpäin. Paavo Nurmen maraton keräsi täysmittaiselle maratonille ja puolikkaalle lähes 2 000 juoksijaa. Maraton juostiin lauantaina Turussa. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

Hevonen, este ja ratsastaja. Salon ratsastusseuran Sara Kankareen tyylinäyte Salo Horse Shown avajaispäivänä. Salo Horse Showssa kisattiin GP-sarjan esteratsastuksen osakilpailussa viime viikolla. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

Tyylikkäästi sävy sävyyn. Miehilläkin voi olla värisilmää, todisti Pekka Rahkasuo, joka oli pukeutunut kulkupelinsä kanssa samoihin värisävyihin körötellessään Kyröstä Yläneelle vaimonsa ostamalla vuosimallin 1960 Fordson Dextalla. Traktorille on tehty täysremontti, ja sillä kelpasikin osallistua Yläneen Säpinät -tapahtuman Wanhat kulkupelit -kulkueeseen muitten mielenkiintoisten menopelien kanssa. Kuva: Anne Jaakkola-Tuominen, Auranmaan Viikkolehti.

Kiikalasta löytyy ihmeellinen satumetsä. Atsaleat kukkivat Ari Laakso metsäpuutarhassa komeammin kuin kertaakaan 30 vuoteen. Hän on luonut Kiikalaan kymmenen hehtaarin metsäpuutarhan, joka kätkee sisäänsä tuhansia istutuksia. Laakso on raivannut suota lammiksi ja louhikkoa kalliopuutarhaksi, eikä työlle näy loppua. Ilolan arboretum on puutarhurin visio kauneudesta. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Pantterit palasivat treenisaliin. Valmentaja Helena Korte (oik.) seuraa, kun Linda Ljungqvist (vas.), Karoliina Nevä ja Sanna Vallenius-Harittu harjoittelevat. Perheellisillä naisilla on haasteita saada treeniaikatauluja sopimaan, ja välillä lapset olivat mukana harjoituksissa. Karoliina Nevän poika katselee, kun äiti tanssii. Lahjan Tyttöjen entisen joukkuevoimistelujoukkue Pantterit oli 15 vuotta harjoittelematta yhdessä, mutta keväällä he kokosivat joukkueen uudelleen tanssikisoja varten. Performing Arts SM-kisoista seitsemän henkinen joukkue nappasi kultaa. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Viidestoista kerta Uudessakaupungissa. Saksalaiset Berndt ja Ute Roschke pysähtyvät joka kesä Uuteenkaupunkiin neljän kuukauden purjehduksellaan. Roschkejen joka vuotinen purjehdus lähtee Saksasta Ruotsin itärannikkoa pitkin Tukholmaan, ja sieltä Maarianhaminaan, Hankoon, Ahvenanmaan pohjoispuolelle ja lopulta rannikkoseutua pitkin Uuteenkaupunkiin ja samaa reittiä takaisin. Matka vie kokonaisuudessaan neljä kuukautta. Kuva: Nelli Lapintie, Uudenkaupungin Sanomat.

Paluu muistojen talliin. Italian Monzassa toukokuussa 1973 menehtynyt ratamoottoripyöräilijä Jarno Saarinen sai juuri patsaan Turkuun. Saarinen on yhä ainoa suomalainen lajin maailmanmestari. Saarisen kuolema vain 27-vuotiaana oli järkytys suomalaisille. Tapauksen muistaa myös turkulainen Martti Koivisto, joka poikasena vietti paljon aikaa Saarisen tallilla Linnankadulla. Koivisto palasi tallin muistojen pariin lopulta yli 40 vuoden tauon jälkeen. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Uimakoulua kelistä riippumatta. MLL:n Sauvo-Karunan osasto on vuosikymmenet järjestänyt uimakouluja Sauvon Sarapistossa. Harvassa ovat ne sauvolaislapset, jotka eivät siellä ole uimaoppiaan saaneet. Veteen mennään reippaasti ja kelistä riippumatta, mutta välillä toki käydään saunassa lämmittelemässä. Kuva: Jerker Jokiniemi, Kunnallislehti .

