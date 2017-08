Älä raivoa ratissa

|

Rattiraivoksi nimitetään ilmiötä, jossa ajoneuvon kuljettaja menettää liikenteessä malttinsa. Rattiraivoon on kesän jälkeen isompi riski ajautua nyt kun liikenne on jälleen vilkastunut, kun palataan lomien jälkeen töihin ja kouluun.

Jopa noin kuudesosa suomalaisista on menettänyt malttinsa liikenteessä viimeisen vuoden sisällä, selviää LähiTapiolan teettämästä tutkimuksesta. Noin 20 prosenttia kokee joutuneensa myös rattiraivon kohteeksi.

Lääkkeet rattiraivoon ovat yksinkertaisia. Tärkeintä on lähteä liikkeelle ajoissa, jolloin yllättävät viivästykset eivät uhkaa aikataulua. Muiden virheistä ei pidä hermostua, sillä me kaikki teemme joskus virheitä. Pitää varautua toisten tekemiin virheisiin. Näin tilanteet eivät tule yllätyksenä, jolloin ne eivät suotta nosta pulssia, kiristä hermoja eivätkä siten aiheuta turhia vaaratilanteita liikenteessä.