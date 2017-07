Elixi laajentaa Yhdysvaltoihin

|

Somerolainen pellavayritys aikoo laajentaa Yhdysvaltoihin. Yritys solmi ensimmäiset jakelusopimukset uudelle mantereelle keväällä.

– Meille on ehdottomasti kysyntää. Tämä on ollut positiivinen kokemus, kertoo Elixi Oilin toimitusjohtaja Ville Kauppinen.

Yhdysvalloissa on osoitettu kiinnostusta erityisesti yrityksen valmistamaa Heartbene-ravintolisää kohtaan. Kyseessä on patentoitu ravintolisä, jossa on suomalaista pellavarouhetta, kasvisterolia, tiamiinia sekä kalium- ja kalsiumsuoloja.

Kasvisterolien on tutkittu alentavan veren kolesterolia, ja kaliumin tiedetään vaikuttavan positiivisesti verenpaineeseen.

