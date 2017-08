Kai Merilän trio nousee lavalle yli 20 vuoden jälkeen

|

Teksti Armas Töykkälä

Valokuva vuodelta 1994 paljastaa yksityiskohtia Kai Merilän muusikonuralta. Kitarassa oli ennen enemmän kieliä ja tukka oli pidempi.

12-kielinen kitara kieroutui epäonnistuneen tuunauksen myötä ja paloi, tukan kohtalo jäänee arvoitukseksi. Musiikki elää, vaikka tyyli on sittemmin vaihtunut.

Alun perin bändi pantiin kasaan hetken mielijohteesta. Basisti Kimmo Saarinen ja rumpali Hannu Karvia lähtivät Merilän säestäjiksi Salon torilla järjestettyyn kykyjenetsintäkilpailuun.

– Osallistuttiin ex-tempore Salon suvilöytökisaan ja voitettiin se ensimmäisenä somerolaisena. Sen jälkeen tehtiin vuoden ajan aika paljon keikkaa, huonekaluliikkeistä Seurahuoneelle ja pubeihin.

Akustinen trio on koossa jälleen. Comebackin tapahtumapaikkana on kesäravintola Bönde lauantaina 26.8. Edellinen keikka päättyi 4.8.1994 C-duurisointuun ja rumpalin ohilyöntiin lautasesta.

Bändi soittaa countryhtavaan tyyliin covereita Beatlesin ja U2:n kautta Bon Joviin ja Bryan Adamsiin. Kasariheviä soittaneesta Kai Merilä Cover Bandista tuttuja kappaleita on muunnettu akustiselle triolle sopiviksi.

– Bruce Springsteen on sanonut, että hyvä rock-kappale toimii kitara ja mies -periaatteella nuotion ääressä. Me soitetaan nyt enemmän tanssittavia versioita, jotta ihmiset kuulevat toistensa äänet.

– Ja etteivät tanssijat kaadu, Hannu Karvia huomauttaa.

1990-luvulla Kai Merilän lauluja esittivät myös muut artistit, kuten Juhamatti ja Janne Hurme. Tunnetuin lienee Onnenapila. Vuonna 2017 on tarjolla taas omaa tuotantoa.

– Muutama oma biisi tulee sokerina pohjalla. Tai sitten pettymyksenä, Merilä vitsailee.