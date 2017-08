Kannusta lasta lukemaan

|

Lukeminen on tärkeää kaiken oppimisen edesauttamiseksi. Lukukeskuksen mukaan lukeminen muuttuu yhteisöllisemmäksi ja vuorovaikutuksellisemmaksi: kirjailijan tapaaminen ja lukukokemusten jakaminen on yhä tärkeämpää kaikenikäisille.

Tutkimusten mukaan kirjailijavierailut lisäävät etenkin lasten ja nuorten lukuintoa. Lukudiplomisuoritukset ja kirjaprojektit innostavat lapsia ja nuoria lukemaan.

Lastenkirjallisuuden tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen on todennut, että kirjailijoiden ja kuvittajien tapaaminen voi olla juuri se sykäys, joka innostaa kirjojen pariin. Luovan työn tekijän kohtaaminen voi myös rohkaista omaan itseilmaisuun.

Oman elämäntarinansa kautta voi pystyä koskettamaan lapsia ja nuoria yleisellä tasolla. Kirjailijavierailut tekevät lukemisen eläväksi sekä valottavat kirjailijan työn arkea.

Lukuharrastukseen kannattaa kannustaa. Lapsena luodut lukutottumukset kantavat pitkälle aikuisuuteen.

Lukutaidon taso on monissa tutkimuksissa yhdistetty koulu- ja työelämässä menestymiseen. Lukeminen kehittää sosiaalisia taitoja, viestintä- ja empatiakykyä sekä kasvattaa sanavarastoa.