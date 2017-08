Kesä näkyy ja tuntuu

|

Vaikka helle ei helli, grilli pysyy kuumana ja juomat kylminä. Alkoholi vahingoittaa maksaa nopeasti ja ylipaino aiheuttaa rasvamaksan.

Kesä näkyy vyötäröllä ja tuntuu maksassa. Nyt on korkea aika palauttaa mieleen hyvät elintavat. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että maksa toipuu, jos vahingot eivät ole vielä liian vakavia.

Yleisimmät syyt suomalaisten koholla oleviin maksa-arvoihin ovat ylipaino, alkoholi, lääkkeet ja virusmaksasairaudet. Maksakirrooseista 85 prosenttia johtuu alkoholista ja rasvamaksa on jo miljoonalla suomalaisella.

Kesällä maistuvat oluet, siiderit ja lonkerot ovat varsinaisia kaloripommeja. Terveydelle haitallisin yhdistelmä on ylipaino ja alkoholi. Erityisen haitallista alkoholi on vaihdevuodet ylittäneille ylipainoisille naisille. Kirroosin riski on kymmenkertainen, jos ylipainoinen nainen käyttää alkoholia verrattuna tilanteeseen, jossa kumpaakaan riskitekijää ei ole.