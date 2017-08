|

Lähes loppuunmyyty Badding-musiikkinäytelmä saa lisäesityksiä. Ylimääräiset esitykset pidetään sunnuntaina 27.8. ja maanantaina 28.8.

Näytelmä on saanut huippuarvostelut esimerkiksi Somero-lehden kriitikolta Eija Komulta ja Salon Seudun Sanomien Veli-Matti Henttoselta. Esitys käy myös yleisön tunteisiin, sillä se on pysynyt Somero-lehden yleisönosaston ykköspuheenaiheena jo useamman numeron ajan.

Badding-musiikkinäytelmän esityksiin lauantaina 29.7. ja sunnuntaina 30.7. on vielä muutamia lippuja jäljellä, mutta viimeiseksi tältä erää jäävä esitys keskiviikkona 30.8. on täynnä.

Legendaarisesta laulajasta kertovan musiikkinäytelmän kolmena eri-ikäisenä Baddinginä nähdään Samuel Shipway, Jani Forsman ja Heikki Hela. Muissa rooleissa esiintyvät muun muassa Suvi Karjula, Kaija Parko, Sonja Priimägi, Joonatan Laine sekä Baddingin pikkusisko Mailis Niemelä ja lapsuudenystävä Rauli ”Rafe” Tanskanen.