Lomatissuttelu näkyy vaa’alla

Vähentyneen liikunnan ja lisääntyneen herkuttelun lisäksi alkoholi vaikuttaa usein kesäkilojen kertymiseen. Lomalla tissuttelu näkyy ennen pitkää myös vyötäröllä, sillä alkoholi sisältää runsaasti energiaa.

Jos liikakiloja on loman aikana ehtinyt tulla vain muutama, on liikunta ruokavalion lisäksi usein paras lääke.

Painonhallinta on kokonaisuus, jonka keskiössä on liikunnan ja ruokavalion oikeanlainen yhdistäminen sekä riittävä lepo ja uni. Haasteena voi olla tunne- tai tapasyöminen, jolloin ongelmat eivät ratkea ruokavaliota miettimällä.

Pikadieetille ei kannata ryhtyä, vaan ruokaremontin kanssa on syytä olla kärsivällinen. Terveellisemmät elämäntavat kannattaa omaksua kaikessa rauhassa ja pienin askelin. Omaa suhdetta syömiseen ja terveyteen kannattaa pohtia. Riittävä uni ja lepo on painonhallinnan perusta.