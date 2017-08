Ministeri Mykkänen uskoo laman taittuneen

|

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen vieraili Somerniemen torilla, kuten vuosi sittenkin.

– Paljon on vuoden aikana tapahtunut. Myönteisintä on se, että Suomen talous ja vienti kääntynyt voimakkaaseen kasvuun, Kai Mykkänen totesi.

– Ilahduttavaa on

, että elintarvikevienti on päässyt Venäjän vastapakotteiden aiheuttamasta kuopasta yli. Elintarvikkeiden euromääräinen vienti on nyt suurempaa kuin neljä vuotta sitten. Näyttää vahvasti siltä, että Suomi on vihdoin viimein, lähes 10 vuoden laman jälkeen, selvinnyt pitkän kuilun pohjalta kasvu-uralle. Joten paljon paremmalta näyttää kuin vuosi sitten, iloitsi Mykkänen.

