Parasta lähiviihdettä

Someron hengästyttävän runsas tapahtumatarjonta alkaa suurimmalta osin olla tältä kesältä takana. Härkäviikot ja arkinen työ astuvat tilalle.

On koettu isot tapahtumat, kuten Suviheinä, Someron Soundi ja Nostalgiaviikot. Sekä näiden lisäksi vielä paljon muuta, joista Somero-lehti on sivuillaan kertonut.

Jäljellä on silti vielä runsaasti menovinkkejä, esimerkkeinä Tupanäyttämön Kekkos-näytelmän esityksiä, Katutanssit, Badding-näytelmää, Somero Soikoon ynnä monia muita. Ja kuten tiedossa hyvin on, niin Somerolla tapahtuu kesän lisäksi talvellakin.

Kannattaa hakeutua mukaan katsomoihin. Järjestäjille tyytyväinen ja runsas yleisö on paras kiitos. Tyytyväistä yleisöä on ollut myös runsaasti liikkeellä. Oman paikkakunnan tapahtumatarjontaa kelpaa hyödyntää. Ne ovat lähiviihdettä parhaimmillaan.

Järjestäjät ansaitsevat syvän kumarruksen sekä ison kiitoksen tekemisistään ja aherruksestaan.