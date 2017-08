Suomalaisen nukkuisi tunnin pidempään

|

Suomalaiset nukkuvat keskimäärin 7,2 tuntia yössä. Jotta tuntisi itsensä levänneeksi, tulisi yöunen oltava tunnin pidempi. Etenkin ruuhkavuosia elävät ja nuoret eivät koe saavansa tarpeeksi unta. Tämä tulee esille LähiTapiolan teettämässä kyselyssä.

Uni on yksinkertainen lääke oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Esimerkiksi puolen tunnin lisä päivittäin yöuniin ja säännöllinen unirytmi voivat riittää siihen, että oma päivittäinen olotila kohenee merkittävästi.

Vähäisten yöunien aiheuttama väsymys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin ja terveyteen, mutta altistaa myös vahingoille.

Unirytmin tulisi olla säännöllinen. On mentävä ajoissa nukkumaan.

Iltatoimet pitää rauhoittaa. On vältettävä työasioita ja sosiaalista mediaa juuri ennen nukkumaanmenoa. Hengitys- ja rentouttamisharjoitukset auttavat.

Huoneen tulee olla pimeä, hiljainen ja viileä. Ylimääräiset aistiärsykkeet häiritsevät unta.

Alkoholia ja kofeiinia pitää välttää. Alkoholin nauttiminen ennen nukkumaanmenoa heikentää jo pieninä määrinä unenlaatua.