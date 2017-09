Puhukaa tunteista lastenne kanssa

|

Kuvataiteilija Keanne van de Kreeke on koonnut näyttelyn kuvittamansa Kartta minuun -kirjan materiaalista. Se on reitti tunteiden läpi, jota Hilja-tyttö etenee.

– En moralisoi, enkä kerro, mitä pitää tehdä. Mutta toivon, että vanhemmat puhuisivat tunteista lastensa kanssa. Mikä on se outo olo, joka tuntuu kuin olisi ilmapallo vatsassa ja jännittää. Tai kun kurkussa kuristaa niin, ettei saa sanaa suustaan.

Keanne van de Kreeken Kartta minuun -näyttely on esillä syyskuun ajan kirjaston Parvigalleriassa.

