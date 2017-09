Eino Nurmisto kisaa jälleen parhaan bloggaajan tittelistä

|

The Blog Awards Finland -kilpailussa etsitään Suomen parhaita bloggaajia ja tubettajia. Tuomaristo on valinnut TBAF 2017 finaaliin 42 ehdokasta yleisön ilmiantamista somevaikuttajista.

Keskustelunherättäjä-sarjan yksi kolmesta finalistista on Somerolta kotoisin oleva Eino Nurmisto.

Sarjojen voittajat valitsee tuomaristo, mutta myös yleisölle annetaan vaikuttamismahdollisuus. Yleisön suosikki -sarjassa voi äänestää haluamaansa ehdokasta (äänestä tästä) kaikkien finalistien joukosta. Äänestysaika päättyy 15. lokakuuta.

Lue lisää 12.9.1017 lehdestä