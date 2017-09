Lähde perheen kanssa sienimetsään

|

Metsä rauhoittaa ja virkistää. Mitä jos lähtisit tänään lasten kanssa sienimetsään?

Sienet ovat hyviä kuidun lähteitä. Sienissä on suuri kivennäis- ja hivenainepitoisuus. Ne sisältävät erityisesti kaliumia, rautaa, sinkkiä ja seleeniä.

Metsä on melkoinen ruoka-aitta sienien suhteen. Muista myös, että on Suomessa yli 3000 sientä, joista osa on myrkyllisiä. Poimi vain sellaisia sieniä, jotka varmasti tunnistat.

Eläkeliiton Someron yhdistys järjesti sieniretken.

