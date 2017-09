Liisa Mattila kulttuurituottajaksi

|

someron Kulttuurin uudeksi kulttuurituottajan sijaiseksi on valittu Liisa Mattilan Kuusistosta. Hän aloittaa työnsä 16.10.

Mattila on kouluttautunut muun muassa Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa kulttuurimanageriksi.

Hän on toiminut tuottajana useissa projekteissa esimerkiksi Linnateatterissa, Oopperakammarissa sekä Turun ja Naantalin Musiikkijuhlilla.

– Vaikka haluankin tehdä tätä työtä tosissani, en silti halua ottaa asioita liian vakavasti. Onnistuneet projektit syntyvät iloisella ja positiivisella energialla, yhteistyöllä ja toisten huomioimisella ja arvostamisella, Mattila kuvailee itseään Kultturidynamon sivuilla.

Mattila on toiminut myös Turun konservatoriossa työelämäosaamisen ja yrittäjyyden opettajana, Oopperakammarilla yhdistyksen toiminnanjohtajana ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa koulutus- ja ohjelmasihteerinä.

Lisäksi hän on toiminut Auralan kansalaisopistossa ulkomaisten tanssien opettajana, Varsinais-Suomen musiikkioppilaitoksessa pianonsoiton-, sähköurkujen- ja musiikkileikkikoulunopettajana sekä Turun yksityisen pianokoulun pianonsoitonopettajana.

Nykyinen kulttuurisihteerin sijainen Mirka Alhonen jää pois 27. lokakuuta.