Niina Alitalo nähdään Tampereella VIITA 1949 -näytelmässä

Työväen runoilijan Lauri Viidan syntymästä tuli viime vuonna kuluneeksi sata vuotta. Tämän kunniaksi Heikki Salo kirjoitti musiikkinäytelmän VIITA 1949. Näytelmää esitetään parhaillaan Tampereen Työväen Teatterissa.

Viime torstaina lavalle nousi myös Somerolta kotoisin oleva Niina Alitalo.

– Esitän ensimmäisessä näytöksessä Lauri Viidan isosiskoa Elinaa, jonka mielenterveys romahtaa sisällissodan seurauksena. Toisessa näytöksessä olen Kirsti, yksi Viidan nuoruuden kaveriporukasta, Alitalo kertoo.

VIITA 1949 sai kantaesityksensä Tampereella lokakuussa 2016.

– Vaikka näytelmä on pyörinyt jo viime vuodesta, minulla itselläni oli lavalla ensi-ilta viime viikolla. Paikkaan tämän syksyn talon näyttelijän Eriikka Väliahteen roolin teoksessa.

– Alun perin olin mukana kapellimestarin assistenttina ja lauluharjoittajana. Lisäksi tein keväällä sairastapauksesta johtuneen pikapaikkauksen kahteen näytökseen, joskokin eri rooliin, kuin mitä nyt tämän syksyn teen, Alitalo kertoo.

– Ensi-ilta meni erittäin mukavasti ja suunnitellusti. Oma tunne sekä työryhmältä ja yleisöltä saatu palaute on ollut erittäin hyvää ja kiittävää, Alitalo iloitsee.

– Olen erityisen tyytyväinen siitä, että ehdin myös itse nauttia lavalla olosta. Pelkäsin etukäteen, että energia riittäisi lähinnä vain muistamiseen ja ”selviytymiseen”, koska tulin rooliin kesken esityskausien. Minulla ehti olla koko työryhmän kanssa vain neljä harjoitusta. Hyvin tehty ennakkotyö ja mahtavasti tukeva työryhmä kuitenkin antoivat mahdollisuuden myös pieneen ”vapautumiseen”, Alitalo kuvailee tuntemuksiaan.

Kyseessä on ensimmäinen roolityö sen jälkeen, kun Alitalo valmistui kesäkuussa musiikin maisteriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Musiikkiteatteriopinnot Tampereen Ammattikorkeakoulussa jatkuvat edelleen.