Perhekahvila etsii uutta tilaa maan tasolta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhekahvila on lapsiperheen henkireikä. Lapset saavat seuraa muiden perheen naperoista ja vanhemmat juttukaveria muista aikuisista.

MLL pyörittää myös perhekahvilaa. Se on avoinna kerran viikossa torstaiaamupäivisin. Tilat on saatu Someron kaupungilta kerrostalon toisesta kerroksesta Hirveläntien varresta.

Huoneisto on kodinomainen: on keittiö, jossa tehdä välipalaa ja pari huonetta, joissa jutella, leikkiä ja viettää aikaa.

– Toiveissa olisi saada tilat maan tasolta ja keskustasta. Se helpottaisi keskustassa asuvien autottomien tilannetta. Aivan ihanaa olisi, jos lapset pääsisivät perhekahvilasta suoraan pihalle leikkimään, kertoo perhekahvilasta vastaava Marika Nieminen MLL:n Someron paikallisyhdistyksestä.

