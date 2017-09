|

Salo on pumpannut Natura-alueelta vettä vuodesta 2009. Sen jälkeen vedenpinta on pudonnut Iso-Pitkustasta 1,5 metriä ja Kalattoman lammesta jopa yli kaksi metriä.

Hetken aikaa Salo oli pakotettu lopettamaan pumppauksensa, jolloin vedenpinta lähti heti nousemaan. Nyt vettä on pumpattu jälleen muutaman vuoden ajan. Tänä kesänä Iso-Pitkustan pinta on tippunut kolme senttiä viikossa.

