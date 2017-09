Suudelma käsivarsilla vei voiton kuvakilpailussa

|

Alex Marttunen voitti kuvakilpailun hempeällä kuvallaan. Kesähäiden romantiikkaa huokuva kuva on otettu Marttusen tuttavien häissä. Kuvassa ei ole suinkaan morsian ja sulhanen, vaan morsiamen tytär ja hänen poikaystävänsä. Ja suudelma tapahtuu tietysti niin, että poikaystävä on nostanut tyttöystävänsä käsivarsilleen. Voiko romanttisempaa asetelmaa olla!

Tyttöystävän herkän roosa hame, paljaat jalat ja kesäkoivut luovat kuvaan ihastuttavat yksityiskohdat.

Kakkos- ja kolmossija menivät kahdelle hyvin erilaiselle hirvikuvalle. Niina Leppäsen kuva pikkutytön ja ison hirven pususta hellytti äänestäjiä kakkossijan verran. Marie-Kristine Kuivalan pusu iltahämärissä pussaavista hirvistä kasasi ääniä kolmossijan verran.

Vantaalainen Alex Marttunen, 19, (kuvassa alla) kertoi olleensa vanhempiensa tuttavien häissä, kun morsiamen tytär ja hänen poikaystävänsä pyysivät ottamaan kuvia itsestään.

– Olimme siinä joen rannalla, kun kuvauspyyntö tuli. Annoin vähän ohjeita, miten he voisivat poseerata. Tämä oli tilanteen paras kuva, kertoo Marttunen.

– Myöhemmin kuulin äidiltäni, että tällainen kuvakilpailu oli käynnissä. Äiti oli keksinyt sen jostain netistä. Tämä kuva sopi hyvin kilpailuun.

Marttunen on ennenkin osallistunut kuvakilpailuihin. Vuonna 2009 hänet palkittiin National Geographicin biodiversiteettiä käsittelevässä kuvakilpailussa. Voittokuvassa pieni rapu on tehnyt pesänsä rikkinäisen pullon pullonkaulaan ja korkkiin.

Valokuvaus ei ole voittajan ykkösharrastus, vaan jonkinlainen sivuharrastus. Jalkapallo on nuorukaisen ykkösjuttu, tammikuussa hän aloittaa armeijan. Hän kuvaa viisi vuotta vanhalla Canon-järjestelmäkameralla.

Marttunen saa palkinnoksi Gopro-actionkameran. Sitä hän aikoo käyttää ainakin laskettelukuvauksissa ja ulkomaanreissuilla.

Näin kisa käytiin

Kesäplus-lehdessä pyydettiin lukijoilta kesäisiä pusukuvia kilpailuun.

Pusukuvia saapui määräajassa useita kymmeniä.

Toimitusten raati valitsi finaaliin kymmenen erilaista pusukuvaa.

Yleisö sai äänestää suosikkiaan kahden viikon ajan verkossa tai postikortilla.

Äänestää voi kaikkien kisassa mukana olleiden lehtien verkkosivuilla.

Voittaja sai eniten ääniä yleisöäänestyksessä, noin 35 prosenttia annetuista äänistä.

Ääniä annettiin noin 1 700 kappaletta.

Voittaja palkittiin Gopro-actionkameralla.

Kakkonen ja kolmonen saivat selfie-kepit.

Kesäpusukilpailussa olivat mukana: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan Lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Hirvikuvat valloittivat kakkos- ja kolmossijat

Hääjuhlassa syntyi myös kesäpusukilpailun kakkoskuva. Niina Leppänen oli kesällä ystäviensä häissä Himoksen Hirvikartanossa, jossa yhdeksänvuotias Matti-hirvi on paikan vetonaula.

– Matti-hirvi jäi vieraiden joukkoon ja antoi rapsuttaa ja suukottaa itseään vaikka kuinka paljon. Miehet pussailivat Matti rohkeasti, mutta osa naisista vähän vierasti märkää pusua juhlameikissä. Kuvassa siskoni kahdeksanvuotias tytär Sandra pussaa Matti-hirven kanssa, Leppänen kertoo.

Leppäsen äidin puolen suku on Perniöstä, ja pappa luki kesämökilleen tulleesta Salon Seudun Sanomista, että pusukuvista kisataan nyt kilpailussa. Hän kertoi kilpailusta Leppäselle.

Marie-Kristine Kuivala oli tulossa viime syksynä illalla töistä kotiin, kun peltojen keskellä näkyi lauma hirviä.

– Menin sisälle, hain kameran ja hiivin mahdollisimman lähelle, kuvailee Kuivala.

Kuvaushetkellä hän ei huomannut, että hirvet näyttivät ikään kuin pussaavan. Vasta kotona kuvia selatessaan löytyi ruutu, jossa näyttää ihan siltä, että hirvet pussaavat.

– Muistin heti tämän ruudun, kun luin ilmoituksen pusukuvakilpailusta.

Kuvaaminen on Kuivalan ykkösharrastus.

– Kuvaan luontoa, maisemia ja myös eläimiä. Onnistuneimpia kuvia ovat esimerkiksi revontulikuvat, ja keväällä kuvasin ketunpoikia suon reunalla. Ketunpojat eivät pussanneet, vaan lähinnä tappelivat, Kuivala naurahtaa.