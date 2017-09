Vaikeita päätöksiä

|

Kaupunki aikoo ottaa käyttöön hulevesimaksun, joka koskee kaava-alueen kiinteistöjä.

Kuntalaiset eivät niele purematta uutta menoerää. Mutta jotain oli tehtävä. Hulevesimaksulla rahoitetaan keskustan sadevesiviemäröinnin parantamista.

Jos teknisellä lautakunnalla oli vaikea päätös, niin oli perusturvalautakunnallakin selvittäessään Rauhankallion ryhmäkodin jatkoa.

Lautakunta otti lisäaikaa ja siirsi ryhmäkodin lopettamista vuodenvaihteesta kesäkuun loppuun. Hoitopaikat etsitään Somerolta.

Rauhankallio on hyvin kodinomainen. Siellä on tutut hoitajat ja omaiset asuvat lähellä. Monia ihmetyttää, miksi toimiva ja hyväksi havaittu yksikkö pitää lopettaa.

Tehostetun palveluasumisen yksikön vaatimuksia se ei vastaa. Tähän aluehallintovirasto on kantansa ilmaissut. Jos Rauhankallio ei olisikaan tehostetun palveluasumisen yksikkö, vaatimukset olisivat toiset, lievemmät.

Selvitettävänä on, löytyisikö joku pitämään tiloissa perhekotia.