Varo vesiliirtoa

Suomen syksy tietää paitsi pimeneviä iltoja niin yleensä myös vesisadetta. Äkkinäiset kuurot ja teille kertyvät lätäköt saattavat aiheuttaa autoilijoille tukalia tilanteita, jos auto joutuu holtittomaan vesiliirtoon. Vesiliirto uhkaa erityisesti urissa ja kaarteissa, joissa vettä voi kertyä useita senttejä renkaan ja tien väliin. Sadekelillä voi ajaa kuitenkin huoletta, kunhan huomioi muutaman perusasian.

Vesisateella kaksi asiaa on ylitse muiden, ajonopeus ja renkaiden kunto. Kun vesi lentää ja alla on kuluneet renkaat, on ensimmäiseksi syytä laskea nopeutta.

Kaatosade ja huonot renkaat ovat huono yhdistelmä. Toisaalta hyväkään rengas ei pelasta vesiliirrolta, jos ajonopeus on liian suuri. Kovalla sateella nopeutta voi joutua laskemaan jopa 15–20 km/h, jotta rengaskuvio ehtii pumpata kaiken veden pois renkaan kosketuskohdan ja tienpinnan välistä.

Uuden kesärenkaan urasyvyys on noin kahdeksan millimetriä. Lain mukaan voi ajaa urasyvyydeltään aina 1,6 milliin asti kuluneilla renkailla, mutta tosiasiassa tällaisilla renkailla ei ole enää turvallista ajaa.