Varsinais-Suomen yrityksillä vaatimattomat kasvuodotukset, mutta silti muuta maata paremmat

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset paranivat keväästä vain hieman, vaikka Suomen talous kasvaa nyt reippaasti. Varsinais-Suomessa yritysten odotukset ovat kuitenkin hieman koko maata positiivisempia, kertoo maanantaina julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämä Pk-yritysbarometri.

Varsinais-Suomessa suhdanteiden arvioi paranevan 49 prosenttia pk-yrityksistä, kun koko maassa vastaava luku on 47 prosenttia.

– Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos on tuonut alueelle paljon elinvoimatekijöitä, mutta vielä kasvu ei näy laajemmin pk-yritysten toiminnassa. Maakunnan talouskasvu on edelleen isojen veturiyritysten vetämää yrityskohtaista kasvua, eikä alueella voida puhua laajoista toimialakohtaisista kasvun trendeistä. Maakunnan elinkeinoelämän vinkkelistä kasvu on yhä varsin ohutta, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter barometrin tiedotteessa.

Varsinais-Suomessa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat hieman keväistä heikommat, kertoo barometri.

Varsinais-Suomessa 71 prosenttia barometriin osallistuneista yrityksistä kertoi tehneensä investointeja viimeisen 12 kuukauden aikana. Henkilöstöä on kouluttanut 43 prosenttia yrityksistä ja uutta henkilöstä on palkannut 37 prosenttia haastatelluista yrityksistä.

Yritystoiminnan kehittämisen pahimpina esteinä maakunnassa nähdään kustannustaso ja kilpailutilanne.

Varsinais-Suomessa 14 prosentilla pk-yrityksistä on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Keväällä 2017 maksuvaikeuksia oli Varsinais-Suomessa vielä 17 prosentilla pk-yrityksistä.

– Taloudellinen tilanne näyttäisi alueella tämän tiedon perusteella olevan paranemaan päin, arvioi aluejohtaja Seija Pelkonen Finnverasta.

Koko maassa 15 prosentilla pk-yrityksistä on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä tekemä Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Varsinais-Suomen Pk-yritysbarometriin vastasi 315 yrittäjää.