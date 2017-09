Viikon kuvat: Paanukaton reunalla, ravirattailla ja parantolassa

|

Paanukattojen tekeminen alkaa olla katoava taito. Paanuihin tarvitaan vahvaa sydänpuuta, jota muodostuu puun ikääntyessä. Perniön kirkon paanukattoa korjaava Juha Förström toteaa Salon Seudun Sanomille, että sitäkään ei ole enää helppo saada, koska puut kaadetaan jo 80 vuoden iässä.

Kommentaattori, jääkiekkoilija, valmentaja Juhani ”Tami” Tamminen paljasti Somerolla vieraillessaan kymmenen askeleen ohjelman, joka tekee jokaisesta voittajia. Yksi neuvoista kuuluu: Tee joka päivästä mestariteos.

– Valmistaudu työpäivään. Tee duunit, älä ole tekevinäsi. Tee loppuun asti. Tänään oli huippupäivä, kysy itseltäsi miksi, neuvoi Tamminen Somero-lehden haastattelussa.

Käsityötä yläilmoissa. Juha Förströmillä ja Pertti Lammilla on työmaaltaan komeat näköalat. Kaksikko on vaihtanut tällä viikolla huonokuntoisia paanuja uusiin Perniön Pyhän Laurin kirkon katolla. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Supertähtiä villasta. Uusikaupunkilainen Sanni Kallonen asettelee käsitöitään kuvattavaksi: pop-tähti Antti Tuisku, rokkari Michael Monroe ja legendaarisen Queen-yhtyeen keulahahmo Freddie Mercury. Taidokkaat hahmot on valmistettu huovuttamalla. – Tammikuussa ostin ensimmäiset huovutusvälineeni ja ajattelin kokeilla, mitä villasta saisi aikaan, Kallonen kertoo. Kallonen julkaisi kuvan Michale Monroe -nukesta Facebookin askartelu- ja sisustusryhmässä. Vastaanotto oli äimistyttävä ja positiivista palautetta sateli. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Tsemppipeukku. Juhani ”Tami” Tamminen kävi Yrittäjän päivänä Somerolla luennoimassa. Tamminen antoi kymmenen kohdan menestysmisohjeita ja kannusti. Päällä hänellä oli tietysti näyttävä pikkutakki. – Jokaisen yrittäjän pitää muistaa se, että toiminnan pitää olla kannattavaa. Pelihomma on aina ollut kannattavaa. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

Pelikaverin muistolle. TPS:n C-juniorit aloittivat kautensa pelaamalla muisto-ottelun joukkueen harjoituksissa kesäkuun alussa kuolleen Pyry Puntalan muistolle. Pidetyn pelikaverin paita nousi kattoon ja ottelun alkaessa veljet pudottivat avauskiekon Impivaaran jäähallissa. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Punaposkiset odottavat poimijaa. Omenasato on kärsinyt kesäsäästä, joka kuritti hedelmätarhoja etenkin kukintavaiheessa. Harri Axelsson kuvailee Angelniemen omenatarhansa kesäomenasatoa erittäin heikoksi, mutta syys- ja talviomenoiden sato näyttää vähän paremmalta. Nämä Jaspi-syysomenat odottavat vielä poimimista. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

60 ovea. Päivi ja Jouni Metsola asuvat kolmen lapsensa kanssa Sauvossa lähes satavuotiaassa talossa. Taloa on remontoitu pikku hiljaa. – Laskettiin joskus, että meillä oli täällä yhteensä 60 ovea. Nyt niistä suurin osa on poistettu, Päivi Metsola nauraa. Talossa on oma porakaivo, jätevedenpuhdistamo, sähkön- ja lämmöntuotantolaitos. Se on siis talotekniikan suhteen lähes täysin omavarainen. Kuva: Jaana Pakarinen, Kunnallislehti.

Viikon kuvat -sarja

Viikon kuvat on juttusarja edeltävän viikon kiinnostavimmista kuvista. Kuvat tulevat eri puolilta Varsinais-Suomea. Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat. Sarjan uusi osa julkaistaan aina perjantaisin. Kuvat ovat lehtien tuoreita kuvia uutisista, tapahtumista tai haastatteluista.

Ravirattaille. Kaverukset Reino Saivosalmi (kyydissä) ja Oliver Kyllönen Martin koulusta pääsivät muiden mukana kokeilemaan ravirattailla istumista ja niiden vetämistä, kun Metsämäen ravirata järjesti lapsille tutustumispäivän. Pikkukuskien jalat ylettyivät rattaissa juuri ja juuri sijoilleen. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

Bisnesmaailma tutuksi. Kaarina Business Racen Hiushuone Klipsin rastilla piti ottaa tuotekuva kampaamon sosiaalisen median kanaviin. Aada Martineerolle (kesk), Melinda Tuomelle (takana), Natalia Helokoskelle, Elina Lehtoselle ja Maija Kesäniemelle rasti oli yksi päivän odotetuimmista. – Tämä oli rasteista ehdottomasti se, johon oli pakko päästä. Ainoa selvästi tyttömäisempi. Kuva: Heinimaija Hirvonen, Kaarina-Lehti.

Sinileivää haaviin. Yritykset saada sinilevää haaviin eivät tuottaneet tulosta, kun Taalintehtaan koululaiset osallistuivat tiistaina vesistöntutkimustapahtumaan Dragsfjärdinjärvellä. Reilut kymmenen vuotta sitten järvi oli niin huonossa kunnossa, että sen suojelemiseksi syntyi oma kansanliikkeensä. Sittemmin kansanliikkeestä syntyi järven asioita ajava rekisteröity yhdistys.

– Järvi oli pahassa kriisissä, ja äärettömän paha tilanne oli juuri tuolloin vuosina 2006–2007. Tuolloin järvestä löytyi sinilevää vielä joulukuussa, kertoi Kepa Tromp Daphnia Dragsfjärd -yhdistyksestä. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

On tyhmää kiusata omiaan. Motoristit päräyttivät Alastaron Kirkonkylän koululle puhumaan kaveruuden puolesta. Miro Ketonen mieltyi Kari-Jukka Virtasen Yamahaan, koska sen takatarakalla oli kyytiläisenä TPS-paitainen maskottinalle. Motoristien viesti kouluissa on, että on tyhmää kiusata omiaan. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Kalat tutuksi. Laitilan kalastusalueen puheenjohtaja Pekka Yli-Kaila esitteli oppilaille, kuinka hauki fileoidaan. Kalastuspäivässä tunnistettiin muun muassa kalalajeja. – Pasuri on pienempi kuin säynävä, kertoi Kodjalan koulun oppilas Ville Harikkala Särkijärven rannalla Laitilassa. Kuva: Juhani Marttala, Laitilan Sanomat.

Aika valossa. Paimion sairaalassa esitettävä Aika valossa -tanssiteos ilmentää 1930-luvulla toimintansa aloittaneen keuhkoparantolan historian inhimillistä ulottuvuutta. Teos pohjaa paikan historiaan, niihin tapahtumiin, joita koreografi Annika Mutila tanssijoineen ovat kuulleet ja osa heistä itsekin kokeneet. Alvar Aallon suunnitteleman parantolan (1933) funktionaalinen arkkitehtuuri rakentuu keuhkosairauksia hoitavien elementtien varaan. Valo, ilma, aurinko ja hygienia olivat keskeisiä hoitokeinoja ja siten myös arkkitehtonisten ratkaisujen perusta. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Kuntoile kuin Madonna. Kuntobaletti on poptähti Madonnakin suosima laji, joka on noussut maailmanlaajuiseksi hitiksi – ja nyt sitä pääsee harrastamaan myös Pöytyän Huvikulmassa, entisessä Rahkion koulussa. Anne Ståhlhammar (takana), Tuuli Säteri, Venla Pitkänen ja Virve Kyheröinen todistavat, että kuntobaletti sopii kaikille ikään katsomatta. – Kuntobalettitunneilta puuttuu totisuus ja täydellisyyteen pyrkiminen, mitä baletissa usein vaaditaan, tanssinopettaja Tuire Saira huomauttaa. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.