Posti varautuu joulusesonkiin palkkaamalla ympäri Suomen noin 3 500 jouluapulaista. Heistä puolet työllistyy joulutervehdysten ja pakettien lajitteluun, toinen puoli jakeluun ja kuljetukseen. Tänä vuonna jouluapulaisia palkataan myös 130 uuteen pop up -palvelupisteeseen, joita Posti perustaa varmistamaan pakettien sujuvan noutamisen.

Joulu on perinteisesti Postissa vuoden kiireisintä aikaa. Viime vuonna suomalaiset lähettivät 29 miljoonaa joulukorttia. Vuonna 2016 Postin kautta kulki ennätykselliset 34 miljoonaa pakettia, ja vauhti kiihtyi loppuvuoden jouluostosten ja -lahjojen myötä. Verkkokauppalähetysten määrä kasvoi 7,3 prosenttia, mikä vastaa noin miljoonaa pakettia.

Jouluapulaisen työt kiinnostavat etenkin nuoria ja opiskelijoita. Sadoille nuorille Postin joulu tarjoaa ensimmäisen, tärkeän työkokemuksen.

Vuonna 2016 hakijoita oli yli 9 000, ja heistä noin joka kolmas sai työpaikan. Tämän joulun rekrytoinnit ovat käynnissä, ja paikkoja on runsaasti auki ympäri Suomen.