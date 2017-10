Elixi Oil pääsi kisaamaan suomalaisen vientitähden tittelistä

|

Somerolaisen Elixi Oilin makurouheet valittiin valtakunnalliseen kisaan, joka etsi suomalaista vientimenestystä elintarvikealalta.

11 finalistin joukkoon valittiin muun muassa vilja- ja marjatuotteita sekä eri erikoisruokavalioihin sopivia elintarvikkeita.

Viedään Suomi-ruoka maailmalle! -kilpailu on Lidlin järjestämä.

– Finalisteissa löytyy suomalaista huippuosaamista muun muassa marjatuotteista, kauratuotteista, alkoholista sekä erikoisruokavalion elintarvikkeista. Korkealaatuisen ja uniikin tuotteen lisäksi vientiin tarvitaan markkinointiosaamista, sanoo Lidl Suomen kaupallinen johtaja Timo Hansio.

– Elixi-makurouheemme tulivat Suomessa kauppoihin viime vuoden syksyllä. Pellavansiemenet tuotetaan sopimusviljelynä kotimaisilla pelloilla, joten raaka-aineessamme on puhtaus ja jäljitettävyys kohdillaan. Rouheiden raikas maku ja ravintosisältö vastaavat kuluttajien kasvavaan terveysbuumiin. Pellava on luontaisesti gluteenitonta, joten tuotteemme sopii myös keliaakikoille, kertoo Elixi Oilin toimitusjohtaja Ville Kauppinen.

– Meille on ollut alusta asti selvää, että haluamme lähteä valloittamaan kansainvälisiä markkinoita. Olisi hienoa saada Lidl tukemaan vientiponnisteluitamme! Uskomme tuotteillamme olevan vientiä etenkin maissa, joissa aamupalakulttuuri on samankaltainen kuin Suomessa. Ainakin muissa Pohjoismaissa ja Englannissa sekä Saksassa jogurtti kuuluu olennaisena osana aamuihin, ja sen myötä tietysti myös pellavasiemenrouhe, jatkaa Kauppinen.

Kilpailun voittajaksi valittiin Helsingin Mylly ja heidän Helsinki Mills Overnight Oats Mix -tuorepuuronsa

Pääpalkintona Lidl maksaa voittajayritykselle vientiä edistävän henkilön palkan vuodeksi ja auttaa yritystä avaamaan ovia vientiin.

Kotimaisen työllisyyden arvostamisen kunniamaininnan sai Linkosuon Leipomo. Suomalaisen raaka-aineen käytöstä kunniamaininta meni HKScan Finlandille. Goodio Oy palkittiin markkinointiosaamisestaan.

Kilpailun voittajaa oli valitsemassa raati, jossa olivat mukana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja, Finpron elintarviketoimialan johtaja Esa Wrang, suomalaista ruokakulttuuria edistävän Elo-säätiön johtaja Seija Kurunmäki, juontaja, toimittaja ja kolumnisti Tuomas Enbuske, hallitusammattilainen ja markkinoinnin konkari Anne Korkiakoski sekä Lidl Suomen kaupallinen johtaja Timo Hansio ja Lidl Suomen ostopäällikkö Riikka Nordqvist.