Hirvijahti alkoi

Hirvestys alkoi viikonloppuna. Someron Riistanhoitoyhdistyksen alueelle on annettu tänä vuonna 70 hirvenkaatolupaa, mikä on 17 enemmän kuin viime vuonna. Valkohäntäpeuroja saa kaataa 520, mikä on 29 enemmän kuin viime vuonna.

– Suurin osa Someron hirvimiehistä lähti viikonloppuna metsiin. Lokakuun toinen lauantai on perinteinen päivä hirvijahdin aloitukselle, Someron Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jarkko Nyström sanoo.

– Tarkoitus olisi kaataa yhtä monta eläintä kuin on lupiakin, ettei tulisi kauheasti metsä- ja liikennevahinkoja. Esimerkiiksi peurakolareita on ollut paljon, Nyströn toteaa.

syksyn ja talven jahdeissa on Suomessa käytössä 52 771 hirven ja 36 191 valkohäntäpeuran pyyntilupaa.

– Hirvijahdit ovat perinteisesti monelle metsästäjälle vuoden kohokohtia, ja tänä vuonna saaliin ennustetaan nousevan selvästi viime vuosia suuremmaksi. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljänneksen viime vuotta enemmän, riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Hirvieläinten uudet metsästysajat on otettu käyttöön kuluvalla metsästyskaudella. Suurimmassa osassa maata varsinaisen hirvijahdin aloitusta lykättiin noin kaksi viikkoa aiempaa myöhäisemmäksi ja metsästys alkoi täysimittaisena viime lauantaina.

– Muutoksella haluttiin rauhoittaa hirvien kiima-aika, jonka huippujakso ajoittuu syys-lokakuun vaihteen molemmin puolin, Körhämö sanoo.

Syksyinen hirvenmetsästys on perinteikästä seura- ja seuruejahtia, johon osallistuu Suomessa vuosittain yli 100 000 metsästäjää.