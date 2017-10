Hurja vauhti kerrostalorakentamisessa Varsinais-Suomessa – kasvua 124 prosenttia viime vuodesta

|

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä kerrostaloasuntoja aloitettiin Varsinais-Suomessa 124 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Myös kerrostaloasuntojen rakennuslupien määrä kaksinkertaistui.

Koko asuntotuotanto, talotyypistä riippumatta, kasvoi alueella 70 prosenttia. Luvut ovat Rakennusteollisuuden Varsinais-Suomen suhdannekatsauksesta.

Yhteensä asuntoja Varsinais-Suomessa aloitettiin toisella vuosineljänneksellä 3 612 kappaletta. Rakentamisen kova vire ulottui ennen kaikkea kerrostalorakentamiseen, sillä omakotitaloja aloitettiin 2 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2016. Rivitaloissa laskua oli vastaavasti 7 prosentin verran.

Myös toimitilarakentamisessa suunta on jatkunut nousujohteisena, joskin asuntorakentamista maltillisemmissa lukemissa. Tämän vuoden toisella neljänneksellä aloitukset lisääntyivät 11 prosentilla. Eniten nousua edellisvuodesta, 31 prosenttia, oli julkisten palvelurakennusten aloituksissa. Liike- ja toimistorakennusten aloitusmäärät kasvoivat 15 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennusten aloitukset sen sijaan vähenivät 7 prosenttia, kertoo Rakennusteollisuus.

Vuoden toisen neljänneksen ennakkotietojen mukaan kaikkien talonrakennustöiden aloitusten vuosisumma Varsinais-Suomessa oli 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on kertynyt 16 prosenttia. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on kasvanut 6 prosenttia.

Niin rakennuttajien, suunnittelijoiden kuin urakoitsijoidenkin mielestä viimeisen puolen vuoden suhdannetilanne on ollut talonrakentamisessa hyvä. Toisin kuin urakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat uskovat omien töidensä lisääntyvän entisestään myös seuraavan puolen vuoden aikana. Kaikki osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että hyvä puhti rakentamisessa tulee jatkumaan niin uudistuotannon kuin korjausrakentamisenkin puolella. Yksi keskeisimmistä haasteista kaikilla osa-alueilla on pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Urakoitsijat nostivat haasteena esiin myös tonttipulan.