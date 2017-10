Intiaa Päivi Arvosen silmin

|

Päivi Arvosella on Helsingissä valokuvanäyttely, jossa katsoja pääsee kurkistamaan Intiaan. Näyttely on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Päivi Arvonen on vapaa toimittaja ja valokuvaaja, joka on erikoistunut muun muassa ihmisoikeuskysymyksiin, uskontoihin, kulttuureihin, kehitysyhteistyöhön ja matkailuun.

Arvonen asui Egyptissä vuosina 2004–2016 ja hän on työskennellyt Euroopan maiden lisäksi useissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa sekä Australiassa ja Intiassa.

Intiassa Arvonen on perehtynyt erityisesti kehitysyhteistyöhankkeisiin niin maaseudulla kuin Mumbain slummeissa, naisten asemaan, kastittomien elämään sekä hindujen pyhimpään kaupunkiin Varanasiin.

Arvonen on vieraillut vuodesta 2007 lähtien noin puolessa Intian 29 osavaltiosta.

Temppelin varjossa – Päivi Arvosen valokuvia Intiasta Laterna Magican Valoisa huone Helsinki 10.10– 28.10.

Lue lisää 17.10.2017 lehdestä