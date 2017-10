Maanviljelijöiden jaksaminen huolestuttaa

|

Teksti Tarja Kauppinen

Maatalouden kirkkopyhän puheissa paistoi huoli maanviljelijöiden jaksamisesta vaikeissa sääolosuhteissa. Varsinais-Suomessa pääosa sadosta on saatu talteen ja useimmat viljelijät ovat saaneet sadon korjattua. Myös muut syystyöt ovat jo voiton puolella, mutta mitä pohjoisemmaksi mennään sen huonompi tilanne on. Monissa paikoissa vilja on itänyt peltoon ja pohjoisimmassa osassa maata on satanut jo lunta.

