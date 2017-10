Opetusministeri mukaan Someron juhlakavalkadiin

|

Ensi viikonloppuna esitetään Somerolla Suomi 100 -juhlakavalkadi, jossa lavalle nousee toistasataa ihmistä. Mukana on myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Ministeri tuo valtiovallan virallisen tervehdyksen juhlivalle Suomi-neidolle. Hänen onnittelunsa on käsikirjoitettu mukaan näytelmään, paljastaa esitystä luomassa ollut Kaija Parko.

Esityksiä on viikonloppuna kaksi, mutta ministeri on mukana vain lauantaisessa.

Koska kyseessä on Suomi-neidon suuret syntymäpäivät, tekijät toivovat yleisön pukeutuvan juhlavasti.

Sekä lauantain että sunnuntain esitykseen monitoimitalolla on kaikilla vapaa pääsy ja ne ovat maksuttomia. Joitakin kutsujakin on esitetty.

– Ensimmäiseen esitykseen on yleisöön kutsuttu kaikki Someron valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet, Parko kertoo.

Lue lisää 3.10.2017 lehdestä