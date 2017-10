Remontoija luottaa ammattilaisen neuvoihin

|

Remontoinnissa luotetaan eniten rakennusalan ammattilaisten osaamiseen. 72 prosenttia varsinaissuomalaisista kokee alan ammattilaiset parhaana lähteenä avun ja neuvojen saamiseen remontoinnin ja korjaustöiden suhteen. 51 prosenttia luottaa kavereihin tai sukulaisiin, jotka ovat onnistuneet tekemään itse remontteja ja korjaustöitä.

Lähes viidesosa varsinaissuomalaisista on omatoimisia. 19 prosenttia on tarvinnut neuvoja varsinaiseen remonttityöhön, mutta on tehnyt varsinaisen työn kuitenkin itse.

K-Rauta selvitti suomalaisten suhtautumista remontointiin. Tutkimuksen mukaan lähes kymmenesosa varsinaissuomalaisista pitää itseään erittäin hyvänä remontoijana. Eteläkarjalaisten ja lappilaisten taidot ovat samalla tasolla, mutta muu Suomi laahaa jäljessä. Koko Suomea tarkastellessa erittäin osaavia remontoijia on alle kuusi prosenttia väestöstä.

Suurin osa varsinaissuomalaisista kuvailee itseään remontointitaidoiltaan keskiverroksi – tätä mieltä on 35 prosenttia vastaajista. Jopa 45 prosenttia osaa tehdä kodin pienremontteja, kuten jalkalistojen vaihtoa, seinien maalausta tai tapetointia.