Roosa nauha rohkeudelle

|

Tänään vietetään valtakunnallista Roosa nauha -päivää, jonka teemana on Rohkeudelle.

Uuden myyntiin tulleen nauhan ovat suunnitelleet Duudsonit, joille rohkeus on tuttua muun muassa hurjista tempuista.

Someronkin kauppojen kassoilta löytyy näitä nauhoja, jollaisen hankkimalla voi tukea rintasyöpätutkimusta sekä sairastuneita ja heidän läheisiään.

Sairastuneen tukemiseen Syöpäsäätiö antaa yksinkertaisia ohjeita:

Ole läsnä omana itsenäsi ja tue sinulle luonteenomaisella tavalla.

Vältä lohduttamasta liian nopeasti, jotta et vähättelisi toisen kokemaa tunnetta. Vältä puhumasta itsestäsi tai jonkun tuttusi tilanteesta.

Neuvo vain, jos sairastunut sitä pyytää, mutta auta hakemaan apua ja tukea. Voit varmistaa, että hän on tietoinen Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluista, jossa ammattilainen vastaa monipuolisesti sairastuneen ja läheisen kysymyksiin sairaudesta, hoidoista ja elämästä.

Ole käytettävissä ja kerro se myös sairastuneelle.