Syksy on parasta istutusaikaa

Päivät lyhenevät ja viilenevät, mutta pihaa voi edelleen kunnostaa. Taimia ei haittaa, vaikka maa olisikin kosteaa tai vettä sataisi. Juuri nämä olosuhteet varmistavat taimien keväisen kasvuunlähdön.

Puutarhaharrastajilta on syksyn istutussesonki jäänyt aivan turhaan unohduksiin. Viheralan ammattilaiset ovat aina käyttäneet tämän vuodenajan edulliset olosuhteet hyväkseen. Ammattilaisille syksy on tärkeä istutussesonki.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät selvästi viherrakentamisessa. Rakentaminen jatkuu työmailla maan jäätymiseen ja pysyvän lumipeitteen tuloon asti. Viimeksi kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana on istutuskausi venynyt noin kuukaudella. Tällä on merkittävä vaikutus alan työllistävyyteen.

Jos viileä kevät ja kesä eivät innostaneet istutustöihin, on nyt sopiva aika taimihankintoihin ja istuttamiseen.