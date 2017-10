Tuulahdus puutarhasta

|

Puutarha on ollut kahden kuvantekijän Marle Leimalan ja Leila Selmon innoittajana. Satoa on nähtävissä kirjaston Parvigalleriassa. Teoksiin on ladattu pieniä hetkiä ja mielikuvia, esimerkiksi ensilumen tulosta, tuulahduksesta hellepäivänä tai kurjen siiven kohotuksesta.

