Viikon kuvat: Koirat rattaissa ja 17-vuotias ratissa

Uudessakaupungissa koiriaan rattaissa ulkoiluttavat Eva-Mari Saarinen ja Jenni Uotila ovat kokeneet runsaasti ennakkoluuloja koirien rattaisiin liittyen.

– Useimmiten luullaan, että kyse on jostain muoti-ilmiöstä tai söpöstelystä, tai että koira on niin mukavuudenhaluinen, ettei viitsi kävellä. Mistään omistajan vauvakuumeilusta tässä ei kuitenkaan ole kyse, naurahtaa Saarinen Uudenkaupungin Sanomien haastattelussa.

Uotilalla on käytössä koiria varten suunnitellut rattaat, Saarinen on tuunannut omansa vanhoista lastenrattaista.

Saarisen rattaissa lepäilee Minttu, 12-vuotias mittel-spitz, joka on jo vuosia kärsinyt nivelongelmista, eikä jaksa kävellä pitkiä matkoja. Uotilan 10-vuotias kleinspitz Wili jaksaa tepastella omistajansa mukana vähän kauemmin, mutta pidemmille lenkeille rattaat varataan aina mukaan.

– Wili istuu mielellään kyydissä ja katselee maisemia. Se osaa myös pyytää kyytiin, kun siltä loppuvat voimat, Uotila kertoo.

Tuukka Halosen suunnittelema Pilke-valaisin on yksi Suomi-designin lippulaivoista maailmalla. Valaisin valmistetaan koivuvanerista Salossa. Suosion tuoma ongelma on laitoin kopiointi.

– Kopiointi on iso ongelma. Pilkkeen karunnäköisiä kopioita myydään muun muassa Australiassa ja Kiinassa. Nyt myös amerikkalainen iso ketju on ottanut kopion myyntiin. Euroopassa laki on suunnittelijan puolella, eikä täällä ole pahaa ongelmaa, mutta muualla maailmassa ongelmaa vastaan on todella vaikeaa taistella, Halonen harmittelee Salon Seudun Sanomien haastattelussa.

Viikon kuvissa tutustutaan myös laivan romutukseen, levähdyspaikkojen jätekasoihin ja öljyläikkien etsintään.

Koirat rattaissa kylille. Eva-Mari Saarinen (vas) ja Jenni Uotila ovat iloisia saadessaan koiransa mukaan pidemmillekin lenkeille rattaiden avulla. – Kyse ei ole koirien laiskuudesta tai omistajien hienostelusta, vaan tarpeesta, kaksikko tähdentää. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

Kevätkääryleitä englanniksi. Maukas englanti -kokkauskurssilla Loimaalla vermiselli venyy ja tietämys kulttuureista laajenee. Projektikoordinaattori Ilze Liepina-Naula tietää ruoanlaiton olevan paljon enemmän kuin keittämistä, kuullottamista ja pilkkomista. Ruoanlaiton lomassa tutustutaan toisiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä opitaan englannin kieltä. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Yösyötön ensi-illasta tuli privaattinäytös. Aktiivinen elokuvakävijä Emilia Heinonen sai katsella Yösyötön rauhassa Turun Logomossa viime perjantaina. Elokuva päätyi Logomon valkokankaalle elokuvayhtiö Storyhillin kautta, jonka kanssa Yösyötön tuotantoyhtiö Solar Films ja levittäjä Nordisk Film tekivät sopimuksen. Ensin näytti siltä, että elokuvaa ei nähdä ensi-iltana Turussa lainkaan, sillä Finnkino ajautui kiistaan lipputulojen jakamisesta levittäjäyhtiö Nordisk Filmin kanssa. Storyhillin näytökset Turussa varmistuivat niin myöhään, että ensimmäiset näytökset eivät ehtineet kerätä juurikaan katsojia. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

Hetken tuulahduksia puutarhassa. Leila Selmon (vas.) ja Marle Leimalan näyttely Puutarhassa on Someron kirjaston Parvigalleriassa esillä lokakuun ajan. Mukana on akryyliväreillä tehtyjä tauluja, mutta myös seinätekstiili, Selmon kangaspuilla kutoma Siivet. Teoksiin on ladattu pieniä hetkiä ja mielikuvia, esimerkiksi ensilumen tulosta, tuulahduksesta hellepäivänä tai kurjen siiven kohotuksesta. Kuva: Merja Ryhtä, Somero-lehti.

Lukemista ja kuuntelua. Liki sata lastenkirjaa kirjoittanut kirjailija Tuula Kallioniemi luki perjantaina lapsille ääneen Turun kirjamessuilla. Ella Vaajakivi, 5, kuunteli Myyrän kanssa tarinaa Karoliinasta. Turun kirjamessuilla lapset pääsivät kuuntelemaan tarinoita ja esityksiä, lukemaan kirjoja ja kirjoittamaan itse. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Kurkistus tulevaisuuteen. Iiro Litjo on kisannut ralli-Skodallaan jo melkein kaksi vuotta, mutta ajokortin vielä 17-vuotias nuorukainen saa vasta ensi vuonna. Ralliauton rattiin pääsee alaikäinenkin, mutta siirtymisiä varten tarvitaan kortillinen kuski, tietää Iiro Litjo kertoa. Nuorukainen edustaa Kyrön seudun urheiluautoilijoita. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Laivan romutus alkoi Naantalissa. Filipp Beimanov purkaa Blue White Eaglea Turun Korjaustelakan laiturissa. Tavoitteena on eettisesti ja ekologisesti kestävä purkubisnes. Ensimmäisenä romutettavana aluksena on Saimaalla sisävesireistely- ja reittiliikennealuksena palvellut Blue White Eagle. Naantalissa nykyään toimivalla Turun korjaustelakalla on alkanut uuden bisneksen kokeilu. Tekesin tukemassa kokeilussa tutkitaan, voisiko purkamisesta saada Suomeen pysyvää liiketoimintaa. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

Levähdyspaikoille dumpataan jätettä. 60 000 kiloa Paimion, Kaarinan, Sauvon, Kemiön ja Paraisten alueelta. 102 000 kiloa Salon ja Someron alueelta. Nämä valtavat jätemäärät on vuoden kuluessa dumpattu maanteiden levähdysalueille. Kyse on sekajätteen luvattomasta jättämisestä ympäristöön. – Haisevien pilaantuvien jätteiden ja vanhojen vaatteiden ohella levähdysalueille jätetään muun muassa lahoavaa puutavaraa, metalliromua, huonekaluja, televisioita, kaakeliputkea, vessanpyttyjä ja jopa kylpyammeita. Mielikuvitus tuntuu olevan tässä suhteessa lähes rajaton, toteaa aluevastaava Markus Salminen Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta. Kuva: Perttu Hemminki, Kunnallislehti.

Öljykopteri. Kuutiokaupalla kevyttä polttoöljyä tulvi Paimion jätevesijärjestelmään maanantain ja tiistain välisenä aikana, kun paikallisesta lämpökeskuksesta pääsi öljyä karkuun. Öljy uhkasi levitä jätevesijärjestelmästä Paimionjokeen, mutta saatiin pysäytettyä sitä ennen. Pelastuslaitos seurasi tilannetta joella sekä veneen että kauko-ohjattavan helikopterin eli dronen avulla. Dronea lennätti tiistaina Petri Nenonen pelastuslaitokselta. Hänen mukaansa droneja käytetään pelastuslaitoksella esimerkiksi palotutkimuksissa. – Jos on sortumavaara, tällä saa valokuvan. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Yli tai ali. Severi Moilasen tyylinäyte esteradalla. Severi on esikoululainen. Laitilan Kappelimäen koulun oppilaat pääsivät tutustumaan eri urheilulajeihin ja -paikkoihin Laitilan Jyskeen järjestämässä liikuntapäivässä lauantaina. Kuva: Pirkko Varjo, Laitilan Sanomat.

Sata tapaa liikkua. Naantalilainen Eija Ahokas (takana kesk.) heittäytyi täysillä mukaan Tanssikoulu Studio Dance Effectin Rosa Blomin vetämällä discotanssitunnilla. Kolme vuotta sitten Ahokas oli niin sairas, ettei hän pystynyt harrastamaan liikuntaa juuri lainkaan. Se oli kova paikka yksitoista Suomen mestaruuttakin ringetessä voittaneelle ikiliikkujalle. Kun olo koheni, Ahokas haastoi itsensä liikkumaan sadalla eri tavalla vuoden aikana. Se tarkoittaisi kahta noin tunnin mittaista liikuntasuoritusta viikossa. Hän on kokeillut muun muassa villasukkajumppaa, kengurukenkäjuoksua, polkupyörätaidesuunnistusta, allaslavista, geokätköilyä ja cheerleadingia. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Pilke kootaan Salossa. Salolaisen muotoilijan Tuukka Halosen valaisimia voi nähdä ympäri maailmaa niin hotelleissa kuin ravintoloissakin. Halosen valaisimista kotimaan markkinoille jää kymmenisen prosenttia. Tuotteista tunnetuin on Pilke, joka kootaan käsin Salon Kolmituotteella. Valaisimen suosion kääntöpuolena on tuotteen laiton kopiointi. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Mehuksi menossa. Bornemannin mehustamossa puristimen kuljetushihnalla on kaneliomenalajikkeita, jotka tavallisesti kypsyvät jo syyskuun alkuun. Viileä kesä on viivästyttänyt omenasadon kypsymistä vähintään kolmella viikolla. Tove ja Gunnar Bornemanninkin kiireet Paraisilla alkoivat tavallista myöhemmin. Viime syksynä mehustamossa puristettiin yli 100 000 litraa omenamehua. – Tänä syksynä sato on ollut pienempi, joten mehustamme ehkä puolet viime syksyn määrästä, Tove Bornemann kertoo. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Taidetta, joka nähdään. Kaarinan pääkirjastorakennuksen pylväskuja paistattelee tämän viikon jälkeen neljän vuodenajan väriloistossa. Neljän paikallisen koulun oppilaat ovat tämän ja viime viikon aikana toteuttaneet pylväisiin muraaleja. Seinämaalaukset tulevat jäämään paikoilleen siihen asti, kunnes rakennus puretaan ensi vuonna. Yhteensä tekijöitä on ollut mukana 113. Laura Nikula, Sina Kunnas ja Jenna Löytöläinen maalasivat maanantaina muraalin viimeisiä pylväitä. Kuva: Mikko Perttunen, Kaarina-Lehti.

Ääneen! New Performance Turku -festivaalin englantilainen performanssitaiteilija Scottee piti Go F***K Yourself -työpajan, jossa työstettiin lauantaina Tehdasteatterilla esitetty performanssiteos ja julkinen protesti. Scotteen vierailun taustalla oli Taiteen edistämiskeskuksen ja Koneen Säätiön toteuttama kantaaottavan taiteen Ääneen! Out loud! -hanke, jossa yhteisötaiteen keinoin kehitetään työkaluja oman äänen kuuluville saattamiseen.

Scottee puhuu siitä mistä yleisesti vaietaan, ikävistä ja hankalista aiheista, ja tekee sen näyttävästi. Hän provosoi, tekee taiteestaan helposti lähestyttävää ja saa siten aikaan reaktioita. Scottee käsittelee taiteessaan valtakysymyksiä, epätasa-arvoa ja syrjintää, kuten seksismiä ja rasismia. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

