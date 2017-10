Viikon kuvat: Leivät lattialla, pilkit laiturilla ja Sting kaupungissa

|

Miltä näyttää aamuhetki ennen kauppakeskuksen avautumista? Janina Saviranta herää aamuviideltä ehtiäkseen kuudeksi leipähyllyn luo töihin.

Megatähti Sting piipahti Turussa, kun kaupunginteatteri esittää muusikon kirjoittamaa musikaalia. Yleisön riemuksi Sting soitti esityksen jälkeen pätkän The Last Ship -kappaletta akustisesti kitaran kanssa.

Viikon kuvissa myös futsalin matkatyöläiset, yksi Suomen tuhannesta lyhytkasvuisesta ja kunniaa veteraaneille.

Hetki ennen asiakkaita. Janina Saviranta heräsi viideltä ehtiäkseen kuudeksi Prismaan poistamaan hyllyistä vanhentuvat leivät. Raisiolainen kauppakeskus kuhisee toimintaa jo aamuvarhaiselle ennen asiakkaiden saapumista. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Siniristilippu liehukoon. Kirkonmäen koulun kuoro lauloi sankarihautausmaalla Lippu salkoon -laulun. Somerolaiselle hautausmaalle kokoonnuttiin viime perjantaina sotaveteraanien muistoksi. Suomen veteraaniliitto juhlisti seppeleiden laskulla 60-vuotista taivaltaan. Kuva: Merja Ryhtä, Somero-lehti.

Maailmantähti rennosti Turussa. Maailmantähti, muusikko Sting saapui viime sunnuntaina Turkuun katsomaan kirjoittamaansa musikaalia. Musikaalissa näyttelevä Jussu Pöyhönen (vas.) ja Turun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki (kesk.) ottivat Stingin kanssa kuohuvaa. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Onnellinen joka sentistä. Somerolainen Linda Kouva on yksi Suomen noin tuhannesta lyhytkasvuisesta. Kolmen lapsen äiti on 113-senttinen. – Ihmisten on hyvä tietää, että elämme samanlaista elämää kuin muutkin. En koe jääneeni mistään paitsi pituuteni takia, Linda Kouva sanoo. Kouvan autossa on sähköllä nouseva kuljettajan istuin ja polkimiin on tehty muutostyöt. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

Super-pesistä. Loimaalla kasvanut Miikka Riikonen tunnetaan kovana lyöjänä. Viime kaudella hän oli 54 juoksulla Ykköspesiksen kotiuttajatilaston kolmonen. Hieno kausi Pöytyän Urheiljoissa huipentui pelaajasopimukseen Superpesis-joukkue Kankaanpään Mailan kanssa. Talvella mies opiskelee Turussa, mutta kesällä hän keskittyy täysillä pesäpalloon. Kuva: Kiti Salonen, Loimaan Lehti.

Markkinaruuhkaa. Salon perinteikkäät syysmarkkinat kokoavat ihmiset ja myyjät viikonlopuksi Salon torille. Monen salolaisen markkinaperinteisiin kuuluu viipurinrinkelit, joiden saatavuus tapaa käydä epävarmemmaksi, mitä pidemmälle ostoksia lykkää. Syysmarkkinat olivat Salossa viime viikonloppuna. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Tiedetään! Science Battle keräsi Turun yliopiston päärakennuksen aulaan melkoisen yleisön viime viikonloppuna. Kaikkiaan Tieteen päivillä kaksi eri alojen tutkijoista koottua ryhmää vastaili kilpaa yleisön kysymyksiin. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Kenestä piirinmestari? Suukarin venelaiturit olivat sunnuntaina laituripilkin piirin mestaruuskisan kisapaikkana, kun Loimaan urheilukalastajat järjestivät kisat. Kukin pilkkijä aloitti arvotulla paikalla. vartin jälkeen paikkaa sai vaihtaa, jos löysi tyhjänä olevan paikan. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

Nykytaiteilijoiden tulkintoja isänmaasta. Porilaisen Laura Liljan Blackout (Siniristilippu II) rakentuu teipistä ja valosta. Seinälle muodostuvan ristilipun lisäksi sitä katsovien henkilöiden varjoista tulee osa kokonaisuutta. Teos käsittelee myös ryhmään ja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuulumista. Rauman taide­museon Korkeemman kaiun saa -näyttely kokoaa nykytaiteilijoiden tulkintoja isänmaasta. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Arvostusta, vaikka vaikea ymmärtää. – Vaikka nykynuorten on vaikea ymmärtää sotaveteraanien työtä, he arvostavat heitä ja heidän panostaan Suomen itsenäisyydelle. Näin arvioi laitilalaisen Varppeen koulun yhdeksäsluokkalainen Ilmari Vuorela puheessaan Laitilan sankarihaudoilla perjantaina. Hän muistutti, että sodan jälkeisinä vuosina Suomi oli tosi yhtenäinen. Samaa henkeä hän peräänkuulutti nykypäivän itsekeskeiseen aikaan, jossa nuorten syrjäytyminen ja perheiden ongelmat ovat arkipäivää. Kuva: Juhani Marttala, Laitilan Sanomat.

Kaksi satoa yhtä aikaa. Sokerijuurikassesonki käynnistyy tänä vuonna haastavissa olosuhteissa. Viljelijöiden pitää tosissaan sovitella aikataulujaan, koska viljan kypsyminen ja puinti ovat venyneet. Sadonkorjuutöitä on ruuhkaksi asti, eikä sääennuste näytä järin lupaavalta. – Monella menee hommat päällekkäin, ja valintoja on pakko tehdä, sanoo halikkolainen maanviljelijä Tero Sainio. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Reissumiehet hamuavat ensimmäistä kultaansa. Someron Voiman turkulaisvahvistuksille Gezim Vocalle (vas.), Marko Laaksoselle ja Tuomas Hakalalle matka mestaruuteen on ajokilometrien täyttämä. Turusta Somerolle treeneihin kimppakyydillä matkaavat futsal-pelaajat ja valmentaja. Maantiet tulevat tutuiksi muillekin SoVon pelaajille, sillä treeneihin ja futsal-liigan peleihin Somerolle saavutaan lähes kaikista ilmansuunnista. – Yksi auto tulee Turusta, yksi auto pääkaupunkiseudulta, yksi Loimaalta ja yksi Tampereen suunnalta. Siitä tämä joukkue kasaantuukin, manageri Jarkko Ihalainen kertoo. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Sormusten herra Turussa. Pauliina Uotila on valmistanut Taru sormusten herrasta -esityksen rekvisiittaa helmikuusta lähtien. Käsittelyssä on Balrogin pää. Ohjaaja Mikko Koukin mukaan luvassa on näyttävä visuaalinen spektaakkeli. Ensi-ilta Turun kaupunginteatterissa on helmikuussa 2018. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

Kylmän kesän sato. Leipävilja on saatu alkuviikolla valtaosin puitua, mutta puimattomiakin lohkoja on Auranmaalla jäljellä. Härkäpapu ja öljykasvit odottavat vielä korjuuta. Kylmä kesä ja sateinen syksy ovat keränneet synkkiä pilviä maatalouden ylle. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Sininen uinti. Tunnelmaa Life Aquaticin vedenalaisesta teoskokonaisuudesta Impivaaran uimahallissa. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

