Influenssarokotukset alkoivat

Terveyskeskuksen neuvolassa oli maanantaina kova hyörinä. Puolentoista tunnin aikana oli ehditty rokottaa jo 150 ihmistä, mikä on hyvä tulos. Kaksi ihmistä oli kirjaamassa ylös asiat ja kaksi oli laittamassa rokotetta käsivarteen.

Rokote on paras suoja influenssaa vastaan. Se torjuu terveillä työikäisillä 5–8 influenssaa kymmenestä, lapsilla 5–9 influenssaa kymmenestä ja ikääntyneillä joka toisen influenssan.

Terveydenhoitaja Anna Helenius toteaa, että influenssarokotus on tarpeellinen.

– Se on paha tauti, jos sen saa. Viikko menee sairastaessa ja toinen viikko toipumisessa.

