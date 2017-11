Kiiruun talosta somerolaisten olohuone

|

Kaarinalainen Liisa Mattila, 56, on Someron Kulttuuri ry:n uusi kulttuurituottaja ja koulutukseltaan kulttuurimanageri. Hän on jo ehtinyt syvästi tykästyä Kiiruun taloon, jossa kulttuuriyhdistyksen toimisto sijaitsee.

– Tämä talo on niin hieno, vanha ja arvokas. On suuri hetki ja iso muutos, kun somerolaiset kulttuuriyhdistykset saavat tämän jälleen käyttöönsä ensi keväänä koulun lähdettyä täältä pois.

Lue lisää 03.11.2017 lehdestä