Kiitoksia palautteista!

Somero-lehti on julkaissut tänä vuonna kaksi juhlalehteä: Somero 150 ja Suomi 100. Molemmista saimme paljon palautetta.

Olemme toimituksessa erittäin iloisia ja otettuja monista kiitoksista ja kehuista, joilla olette meitä muistaneet.

Moni tykkäsi siitä, että esillä oli niin paljon hymyileviä somerolaisia. Sekä siitä, että varsinkin ensimmäisessä lehdessä oli niin paljon tietoa kotikaupungista ja sen asukkaista.

Jälkimmäinen Suomi-aiheinen lehti löysi tiensä muun muassa Sotainvalidien Veljesliiton keskustoimistoon, josta saimme pitkän käsin kirjoitetun kirjeen. He olivat kovasti ilahtuneet esimerkiksi siitä, että lehdessä esiteltiin Someron Sotainvalidit ja Sotaveteraanit.

Moni on sanonut säästävänsä visusti kummankin lukupaketin, että voi palata niihin vielä uudestaankin.

Kehujen ja kiitosten saaminen on tuntunut arkipuurtamisen keskellä yllättävän hyvältä. Samalla se on antanut uutta puhtia tekemiseen jatkossakin.

Positiivisen palautteen antamista ei kannata koskaan säästellä. Ilahdutetaan toinen toisiamme aina, kun siihen on aihetta.

Somero-lehden väki kiittää kaikkia yhteyttä ottaneita mieltä lämmittäneistä palautteista!