|

Lähellä tuotettu ruoka ja raaka-aineet ovat olleet jo jonkin aikaa trendejä. Ruokakaupat ovat alkaneet pitää ääntä lähellä tuotetuista laadukkaista tuotteista. Mainoksissa tuodaan esille, miltä maatilalta raaka-aine on lähtöisin. Asiakkaat haluavat tietää, mistä ruoka tulee ja että eläimiä on kohdeltu hyvin.

Ruisleipäsiä myyntiin leipova Anna Paija sanoo kaiken tuon lisäävän maatalouden ja ruoan arvostusta.

– Tietoisuus lisääntyy, että maanviljelys ja ruoan tuottaminen on ihmisten ammatti. Viljelijät ovat valmiita tekemään töitä hyvän ruoan puolesta.

Annan ja miehensä Anteron Paijan mielestä lähiruoka on suuri mahdollisuus maaseudulle ja sen eläjille. Antero Paija toivoo, että jatkojalostus lisääntyy ja entistä useampi viljelijä kehittelee tuotteita pellolta ruokapöytään. Viljelijä saa lisäansioita, ja mahdollisesti työllistää muitakin. Maaseudun elinvoima kasvaa.

Lue lisää ruoasta ja maaseudun mahdollisuuksista Omasta maasta -liitteestä.