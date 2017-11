|

Metallifirmoilla on työntekijäpulaa. Somerolla tarvittaisiin etenkin hitsaajia.

Väkeä on saatu töihin, mutta se on vaikeampaa kuin muutama vuosi sitten, pohtii toimitusjohtaja Jari Vaittinen Jaatimetista, joka valmistaa teräsovia ja ikkunoita.

– Metalliala ei kiinnosta nuoria kuten sähkötekniikka tai kuljetusala. Se on harmi, sillä metalli on varma työllistäjä. Ammattilainen saa kyllä töitä, lupaa Vaittinen ammattia ja opiskelupaikkaa valitseville nuorille.

Monilla on harhaluulo kylmistä ja pimeistä työskentelytiloista.

– Nykyään on hyvät työolosuhteet: valaistus ja ilmastointi kunnossa ja lämpimät tilat työskennellä. Työntekijästä ja hyvistä olosuhteista on pidettävä huolta. Jaatimetissa arvostus työntekijää kohtaan on isossa roolissa, korostaa Vaittinen.

Oy Kart Ab:n toimitusjohtaja Sakari Vuorensola sanoo rekrytointien sujuneen täsmähaulla ja hyödyntäen oman henkilöstön verkostoja.

Laukamo-yhtiöiden toimitusjohtaja Esko Lammervo uskoo kasvua olevan tulossa.

– Sen tekemiseen tarvittavan osaajia.

Sakari Vuorensola pitää Someroa metallialan toimijalle hyvänä paikkakuntana sijaintinsa, kaupungin rakenteen, tarjolla olevien erillispalvelujen ja toimintaa tukevien lisäpalvelujen takia.

– Somero on kehittyvä maalaiskaupunki, joka tarjoaa monipuolisen asuinympäristön myös uusille työn perässä muuttaville asukkaille.

– 100 kilometriä joka paikkaan! kehuu Jari Vaittinen Someron sijaintia.

Onko yrityksellänne vuoden/kahden sisällä tarvetta työllistää nykyistä enemmän työntekijöitä?

– Olemme palkanneet vuonna 2017 kahdeksan uutta työntekijää. Parhaillaan on tarve lisätä henkilöstön määrää 2–4 henkilöllä, kertoo toimitusjohtaja Sakari Vuorensola Oy Kart Ab:stä.

– Lähinnä ohutlevytehtaalle on tarvittu lisää työntekijöitä. On tehty sisäisiä järjestelyjä, joilla on tasoitettu tehtaiden välistä kuormaa. Työaikapankkia hyödyntämällä on saatu tasattua kausivaihtelua. Myös Kiky-tunnit ovat tuoneet lisää työtunteja. Ensi vuoden osalta budjetti on vasta työn alla, mutta kyllä kasvua on tulossa ja sen tekemiseen tarvitaan osaajia, selvittää toimitusjohtaja Esko Lammervo Laukamo-yhtiöistä.

– Rakennamme uutta hallia, jotta pystymme vastaamaan markkinoiden kysyntään. Laajennus aiheuttaa sen, että tarvitsemme vuoden sisällä viitisen työntekijää lisää, selvittää Jaatimet Oy:n toimitusjohtaja Jari Vaittinen.

Minkälaista väkeä tarvitsette?

Kartilla tarvitaan CNC-koneistajaa, levyseppää, mekaanista kokoonpanijaa ja hitsaajia.

Laukamo tarvitsee ohutlevyn osaajia, särmäyskoneiden ja levytyökeskuksen käyttäjiä, myös muovipuolelle koneosastolle. Konnevedelle on tarvittu silikoniosaajia, kun tehdas on siirtynyt kahteen vuoroon.

Jaatimet haluaa metallialan osaajia, lähinnä jauhemaalareita ja hitsaajia.

Millaista ammattilaisten saatavuus Somerolla ja Varsinais-Suomessa on ollut?

– Tähän asti olemme löytäneet uusia ammattitaitoisia työntekijöitä tarpeeseen, sanoo Kartin Vuorensola.

– Tähän saakka ihan kohtuullisesti, mutta uskon, että ensi vuonna vaikeutuu, kun kaikkien teollisuusalojen tilanne paranee, ennakoi Laukamo-yhtiöiden Lammervo.

– Väkeä on saatu töihin, mutta se on vaikeampaa kuin muutama vuosi sitten. Vaikka telakat ja autotehdas kiinnostavat, niin kaikki eivät halua muuttaa kotiseudulta. Meillä on työntekijöitä Somerolta, mutta myös lähipaikkakunnilta, kuten Salosta, Forssasta ja Jokioisilta, sanoo Jaatimetin Vaittinen.

Miten työväen rekrytointi on onnistunut?

– Rekrytointi on onnistunut, koska olemme pystyneet tarjoamaan mielenkiintoisia työtehtäviä ja toimintaympäristön. Rekrytoinnit ovat olleet niin sanottuja täsmähakuja hyödyntäen oman henkilöstön verkostoja, kerrotaan Kartilta.

– Olemme käyttäneet olemassa olevia kanavia ja suhteellisen helposti on löytynyt tähän asti, sanoo toimitusjohtaja Lammervo Laukamolta.

– Työvoimatoimisto, koulut, Facebookin avoimet työpaikat ja puskaradio, joka on hyvä tapa löytää tekijät tyyliin ammattimies tietää toisen ammattimiehen, kertoo Jari Vaittinen Jaatimetilta.

Millaisia keinoja olette käyttäneet väen houkuttelemisessa?

– Olemme rekrytoineet käyttämällä oman henkilöstön verkostoja, jolloin mahdollinen työnhakija tunnetaan ja työnhakija saa oikean kuvan työnantajasta, toimintaympäristöstä ja tehtävistä, kertoo keinoista toimitusjohtaja Vuorensola Kartilta.

– Vakavarainen yhtiö, joka investoi uuteen tekniikkaan, mainostaa Lammervo Laukamon houkutuskeinoja.

– Pidämme työntekijöistä huolta. Meillä on hyvät olosuhteet tehdä työtä. Haluamme olla reilu työnantaja. Käsityön ja työntekijän arvostus on isossa roolissa. Meillä on hyvä tilauskanta ja paljon töitä, joka merkitsee varmaa työpaikkaa, selittää Jari Vaittinen Jaatimetin periaatteita.

Metallialan sekä Someron vahvuudet?

– Metallin työtehtävät Kartilla tarkoittavat monipuolista koneenrakennusta ja siihen liittyviä tehtäviä. Työtehtävät ovat paljon projektiluontoisia, jolloin työntekijät pääsevät kehittämään taitojaan sekä osaamistaan. Metalliala yleisesti tarjoaa lukuisia monipuolisia uramahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiselle, kerrotaan Kartilta.

– Somero paikkakuntana on metallialan toimijalle hyvä, sijaintinsa sekä kaupungin rakenteen ja tarjolla olevien erillispalveluiden sekä toimintaa tukevien lisäpalveluiden takia. Kehittyvä maalaiskaupunki tarjoaa monipuolisen asuinympäristön myös uusille työn perässä muuttavilla asukkaille, jatketaan Kartilta.

– Kaikilla hyvä työmotivaatio ja halu oppia uusia asioita. Olemme asiakkaita lähellä. Jokainen firman henkilö ymmärtää asiakkaiden merkityksen, toteaa Lammervo Laukamolta.

– Metalliala on varma työllistäjä. Kaikki ammattimiehet saavat töitä. Kun työntekijän asenne on kohdallaan, niin se riittää pitkälle. Someron sijainti on hyvä: 100 kilometriä joka paikkaan, vastaa Vaittinen Jaatimetilta.

Oletteko tehneet yhteistyötä muiden metallialan yritysten kanssa?

– Muutama somerolainen ja forssalainen yhtiö tekee meille alihankintaa, todetaan Laukamolta.

– Teemme yhteistyötä muun muassa Someron Terästyön kanssa, sanotaan Jaatimetista.

Millaista yhteistyötä olette tehneet ammattioppilaitosten kanssa?

– Olemme tehneet paljon yhteistyötä Salon Ammattioppilaitoksen kanssa sekä Salon Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Toimet ovat käsittäneet eri tapahtumia, joissa olemme esitelleet omaa toimintaamme ja kertoneet mahdollisuuksista metallialalle suuntautuneille ja sitä harkitseville. Lisäksi olemme osallistuneet kehityshankkeisiin, joissa on mietitty muun muassa metallin vetovoimatekijöitä ja mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisemman ja nykyaikaisen kuvan kertomiseksi tulevaisuuden metallialan opiskelijoille ja ammattilaisille, kertoo toimitusjohtaja Sakari Vuorensola Oy Kart Ab:ltä.

– Olemme tehneet yhteistyötä järjestämällä erilaisia koulutuksia sekä antaneet halukkaille mahdollisuuden oppisopimuskoulutukseen, selvittää toimitusjohtaja Esko Lammervo Laukamo-yhtiöistä.

– Yhteistyötä tehdään jatkuvasti koulujen kanssa. Meillä on opiskelijoita harjoittelujaksoilla sekä Forssan että Salon oppilaitoksista, onpa moni saanut harjoittelujakson jälkeen vakituisen työn meiltä, kertoo Jaatimetin Vaittinen.

Oy Kart Ab

toimiala: konepajateollisuus

toimipaikka: Somero

pääartikkelit: betonikuljetuksen- ja käsittelyn koneet ja laitteet, ympäristötekniikan koneet, alihankintakoneenrakennus

työntekijöitä 32

liikevaihto noin 4 miljoonaa euroa, vientiä noin 35 prosenttia

tulevaisuuden suunnitelmat: tuotekehitys sekä toiminnan kehitys monipuolisempien asiakaskokonaisuuksien toimittamiseksi

Laukamo-yhtiöt

toimiala: elektroniikka, muovin ja silikonin ruiskuvalu sekä ohutlevy

toimipaikat: Somero ja Konnevesi

pääartikkelit: sopimusvalmistustuotteet suomalaiselle ja kansainväliselle teknologiateollisuudelle

työntekijöitä 140

liikevaihtoennuste 2017: 17,5 miljoonaa euroa

tulevaisuuden suunnitelmat: kasvaa erikoistumalla ja lisäämällä jatkojalostusta

Jaatimet Oy

toimiala: teräsrakentaminen, teräsovien ja ikkunoiden valmistus

tuotantotilat Somerolla, asiakkaat pääasiassa pää­kaupunkiseudulla

pääartikkelit: teräsovet, ikkunat, palo-ovet, lasijulkisivut

työntekijöitä 38

liikevaihto 6 miljoonaa

tulevaisuuden suunnitelmat: kasvattaa yritystä ja turvata porukan työllisyys, aktiivinen tuotekehitys on isossa roolissa: hyvä tuote myy, tuottaa työpaikkoja ja hyvinvointia