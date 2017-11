Pankit Someron yritysverokärjessä

|

Suuret pankit tuovat Somerolle yhteisöveroja. Someron Säästöpankki maksaa yhteisöveroja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja Lounaismaan Osuuspankki 974 000 euroa. Osa näistä veroista tulee Somerolle. Valtio nappaa kuitenkin suurimman osan yhteisöveron tuotosta.

Kokonaisuudessa Someron saama yhteisöveron määrä nousi hieman viime vuonna. Kaupungille kertyy yhteisöveron tuottoa 1,3 miljoonaa euroa. Se on lähes 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Someron Säästöpankin verotettava tulo kasvoi roimasti vuodesta 2015. Viime vuonna se oli 6,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 3,9 miljoonaa euroa.

Lounaismaan Osuuspankki taas näytti selvästi aikaisempaa pienempää verotettavaa tuloa. Viime vuonna tulo oli 4,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 12,3 miljoonaa euroa.

Yritysten maksamat yhteisöverot vaihtelevat välillä suuresti.

Yksi Someron nousija on Cascarilla Oy, jonka viime vuoden hyvä tulos näkyy myös veroissa. Yrityksen toimitusjohtaja on Hannu Selin ja sen toimiala on arvopaperinvälitys.

Somero, yhteisöverot Verotettava tulo 2016 Maksuunpannut verot yhteensä 1. Someron Säästöpankki 6 563 103 € 1 287 720 € 2. Lounaismaan Osuuspankki 4 856 118 € 974 224 € 3. Someron Yhteismetsä 492 915 € 137 888 € 4. Jaatimet Oy 443 453 € 90 179 € 5. Someron Palvi Oy 406 008 € 82 588 € 6. Suomen Varastokontti Oy 315 443 € 64 703 € 7. CASCARILLA OY 306 130 € 62 275 € 8. I-Metalli Oy 303 387 € 61 918 € 9. Someron Lämpö Oy 300 800 € 61 177 € 10. Arskametalli Oy 232 248 € 47 217 €