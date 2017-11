|

Perhe-elämä käy läpi voimakasta murrosta Suomessa ja muualla Euroopassa.

Kirkon viestinnän mukaan esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden osuus Suomessa on kasvanut 1980-luvun alun 12 prosentista 21 prosenttiin vuoteen 2015. Lapsiperheiden osuus on laskenut alle 40 prosenttiin, kun 1970-luvulla se oli liki 60 prosenttia.

Pohjoismaissa 35–45 prosenttia lapsista tulee todennäköisesti kokemaan vanhempiensa eron ja elämään osan lapsuuttaan uusperheessä. Jo nyt suomalaislapsista kymmenesosa asuu kahdessa kodissa. Kulttuurin muutoksesta kertoo, että isien aktiivisuus ja sitoutuminen lastenhoitoon ja kasvatukseen on lisääntynyt.

Muutos näkyy myös arvoissa ja asenteissa. Kaikkialla Euroopassa lähes yhdeksän kymmenestä pitää perhettä erittäin tärkeänä eikä tässä ole tapahtunut 1980-luvun jälkeen juurikaan muutosta. Sen sijaan muutos näkyy suvaitsevaisuuden lisääntymisenä perhe-elämän muotojen suhteen.

Perhe on edelleen perusyksikkö, vaikka sen ”koostumus” on muuttanut muotoaan. Perheitä on monenlaisia ja niiden erilaisuus hyväksytään aiempaa paremmin.

Perhe on kotisatama, jossa saa levätä ja olla oma itsensä. Perheeltä tulisi saada voimaa ja tukea kasvussa, jotta pääsee siivilleen ja jaksaa porskia aallokoissa ja iloita elämän lahjasta.